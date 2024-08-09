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АНАЛІТИКА

Віза EB-2 для фахівців і талановитих особистостей

20:10 08.08.2024 |

Прес-релізи

Віза EB-2 є однією з категорій імміграційних віз США, призначеною для спеціалістів з вищими ступенями та людей з винятковими здібностями. Ця категорія візи надає унікальну можливість для талановитих професіоналів із різних сфер, як-от наука, мистецтво, бізнес і технології, отримати статус постійного жителя США. Володарі візи EB-2 можуть користуватися всіма перевагами постійного проживання, включно з можливістю працювати в провідних американських компаніях і організаціях, отримувати доступ до найкращих освітніх і медичних установ, а також інтегруватися в різноманітне культурне співтовариство США. Віза EB-2 відчиняє двері для нових кар'єрних перспектив та особистого зростання, створюючи сприятливі умови для подальшого розвитку та досягнення професійних цілей в одній із найдинамічніших та найінноваційніших країн світу.


Категорії візи EB-2

Віза EB-2 підрозділяється на дві основні категорії:

  1. EB-2(A): Для осіб, які мають вищий ступінь (щонайменше магістр або еквівалент).
  2. EB-2(B): Для осіб з винятковими здібностями в науці, мистецтві або бізнесі.

Віза EB-2(A): Вищий ступінь

Для отримання візи EB-2(A) заявнику необхідно мати щонайменше ступінь магістра або еквівалентну освіту, або бакалаврський ступінь і щонайменше п'ять років досвіду роботи в даній галузі. Приклади відповідних заявників включають інженерів, програмістів, наукових дослідників та інших фахівців з відповідною кваліфікацією.


Віза EB-2(B): Виняткові здібності

Заявники на візу EB-2(B) повинні продемонструвати наявність виняткових здібностей у своїй галузі. Це означає, що вони мають бути визнані експертами, яких знають і поважають у їхньому професійному середовищі. Докази можуть включати нагороди, членство в престижних професійних організаціях, авторські публікації та інші підтвердження їхніх досягнень.


Процес подання заяви

Процес отримання візи EB-2 включає кілька етапів:

  1. Пошук роботодавця: Як правило, заявнику необхідно знайти роботодавця в США, готового виступити його спонсором. Роботодавець повинен подати петицію від імені заявника (форма I-140).
  2. Подання петиції: Роботодавець подає петицію I-140 до Служби громадянства та імміграції США (USCIS). Важливо зазначити, що петиція має супроводжуватися доказами кваліфікації заявника.
  3. Отримання PERM-сертифікації: У деяких випадках роботодавцю необхідно отримати сертифікацію PERM від Департаменту праці США, яка підтверджує, що на дану позицію немає відповідних кандидатів серед громадян США.
  4. Схвалення петиції: Після схвалення петиції USCIS заявник може подати заяву на отримання візи EB-2 (форма DS-260) у консульстві або посольстві США у своїй країні.
  5. Інтерв'ю та отримання візи: Заявник проходить інтерв'ю в консульстві США і, в разі успішного проходження всіх етапів, отримує візу EB-2.

Переваги візи EB-2

Віза EB-2 надає власникам безліч переваг:

  • Постійне проживання: Віза EB-2 дає змогу її власникові отримати статус постійного жителя США, що відкриває доступ до широких можливостей на ринку праці.
  • Сімейні привілеї: Володар візи EB-2 може привести до США свою дружину та дітей віком до 21 року.
  • Професійний розвиток: Володарі візи EB-2 можуть розвивати свою кар'єру в провідних компаніях і організаціях США.

    • Висновок

    Віза EB-2 є унікальною можливістю для висококваліфікованих спеціалістів і талановитих особистостей влаштуватися в США та розвивати свою кар'єру в одній із найдинамічніших економік світу. Процес отримання візи вимагає значних зусиль і підготовки, але переваги, які вона надає, роблять цей шлях вартим уваги для тих, хто прагне до нових горизонтів у своєму професійному та особистому житті.
     

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