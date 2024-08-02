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Посольство Египта в Украине провело торжественный прием по случаю празднования 72-й годовщины Революции 23 июля
23:09 01.08.2024 |
23 июля 2024 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет в Украине Айман Элгаммал провел дипломатический прием по случаю празднования 72-й годовщины Революции 23 июля 1952 года.
23 июля в Египте отмечается государственный праздник - День Революции 1952 года, в результате которой в стране свергли феодально-монархический режим правления короля Фарука и установили республику.
В 1953 году Египет провозглашен республикой. С 1971 года официальное название страны - Арабская Республика Египет.
Торжественное мероприятие по случаю праздника посетили почетные гости: главы дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Украине, представители руководства органов государственной власти, в том числе, Специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх, исламские религиозные деятели, члены египетской диаспоры, педагоги и культурные деятели.
В начале своего выступления Посол Египта в Украине Айман Элгаммал поздравил всех присутствующих с важной датой в истории Арабской Республики Египет, остановился на основных этапах становления Египта, как суверенной страны и достижениях в экономике в течение последних 10 лет - во времена революции, которая произошла 30 июня 2013 года и создания третьей Египетской республики в 2014 году.
Во время выступления господин Посол отметил, что между нашими государствами установились тесные дружеские отношения в политической, экономической, коммерческой и инвестиционной сферах.
«Торговый баланс между Египтом и Украиной до пандемии коронавирусной болезни и нынешней войны составлял 2,1 миллиарда долларов, а в 2023 году он составил около 1,3 миллиарда долларов. Египет до сих пор остается основным торговым партнером для Украины в Африке и на Ближнем Востоке и седьмым торговым партнером в мире, а начало этого года демонстрирует прогресс в возвращении торгового баланса к довоенному уровню.», - отметил дипломат.
Он также подчеркнул, что Египет и Украина имеют долгую историю сотрудничества и в космической сфере, а первый египетский спутник был разработан и построен именно в Украине при участии египетских экспертов.
В своем выступлении Глава Дипломатической миссии подробно остановился на новейшей истории Египта после революции 1952 года, когда его страна стала свидетелем войн 1956, 1967 и 1973 годов, где более 30% страны, а именно полуостров Синай, была оккупирована в течение 6 лет и, как и Украина подверглась тяжелым испытаниям.
Однако Египту удалось освободить все свои земли не только с помощью военной силы, но, главным образом, с помощью дипломатии, обратившись в Международный суд ООН, чтобы вернуть даже через 16 лет после окончания боевых действий в 1973 году последнюю спорную территорию - египетский город Таба.
Опираясь на эту страницу истории, Посол отметил неизменную позицию его страны по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, потому что эти принципы определяли позицию Египта по всем конфликтам, включая Украину еще с 2014 года.
«Кроме того, Египет считает, что ни один конфликт не может быть решен только военным путем, ведь дипломатия играет первоочередную роль в решении любого конфликта, поэтому мы участвовали в «Комитете по связям на уровне арабских министров по украинскому кризису», который был создан Лигой арабских государств и по инициативе африканских президентов после вспышки полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Президент Ас-Сиси во время Саммита СОР27 обратился к мировым лидерам с призывом работать над мирным решением войны в Украине. Кроме того, Египет поддерживает все усилия сторон для мирного решения конфликта.», - отметил дипломат.
От украинского правительства поздравления по случаю праздника выразил Специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки, украинский дипломат и историк Максим Субх.
Источник: https://www.facebook.com/UkrDiplomatic/
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