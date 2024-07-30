Готовимся к первой встрече: 5 товаров для новорожденного, о которых вы могли не знать

В Украине уже давно можно купить полезные товары для новорожденных, которые значительно облегчают уход за ребенком и способствуют его развитию. Однако, если вы впервые станете родителями или были родителями новорожденного слишком давно, вы можете не знать об интересных решениях, которые доступны сегодня. Те, что на три ступени дальше ушли от своих предшественников. В gulko.com.ua нам рассказали про некоторые из них.

Май-слинги и Лав Тай

Май-слинги и Лав Тай - это современные слинги для новорожденных, которые делают прогулки с малышом удобными как никогда. Отличие от обычных тканевых переносок в том, что Май-слинги оснащены широкими лямками и поддерживающим поясом, благодаря чему вес ребенка равномерно распределяется по спине и плечам родителя, снижая утомляемость. Лав Тай добавляет к этому дополнительную поддержку, напоминая конструкцией гибрид между май-слингом и рюкзаком-переноской. Это обеспечивает ещё больший комфорт и безопасность для малыша и его родителей.

Европеленки

Это новый взгляд на процесс пеленания. В отличие от обычных пеленок, которые требуют особых навыков для правильного заворачивания, европеленки оборудованы удобными застежками, что делает процесс быстрым и простым.

Мягкие игрушки-ночники

Они не только радуют глаз своим милым дизайном, но и выполняют функцию ночника, рассеивая в детской комнате мягкий, успокаивающий свет. В отличие от стандартных ночников, такие игрушки могут воспроизводить успокаивающие мелодии или белый шум. Интересное решение - ночники с проектором (вот тут можете почитать о них) в облике милой мягкой игрушки.

Укачивающие центры

Это настоящий подарок для современных родителей. Эти устройства могут имитировать различные движения - от покачивания до вибрации, помогая успокоить даже самых неспокойных младенцев. В отличие от простых качелей, укачивающие центры оснащены несколькими скоростями и режимами, а также встроенными звуковыми эффектами и мелодиями, создающими атмосферу спокойствия и расслабления.

Электросушилки для белья

Это находка для родителей, сталкивающихся с необходимостью часто стирать и быстро сушить детские вещи.

Портативный стерилизатор для пустышек

Компактные и легкие УФ-стерилизаторы, которые заряжаются от USB.

Горки в ванную

Горки в ванную делают купание новорожденного не только безопасным, но и веселым. Они анатомически поддерживают малыша, предотвращая скольжение, и изготавливаются из мягких, гипоаллергенных материалов, что делает водные процедуры комфортными и приятными.

Кроватки-трансформеры

Кроватки, растущие вместе с вашим ребенком. Они превращаются из уютной люльки для новорожденных в полноценную кроватку, манеж или детский диванчик. Это экономит пространство и деньги, так как не требует покупки новой мебели по мере роста ребенка.