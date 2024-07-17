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Хокейний клуб «Тризуб» та «Укрнафта» заявили про партнерство
17:42 17.07.2024 |
Співпраця ХК «Тризуб» та «Укрнафта» будуть направлені на розвиток хокею в Україні та сприятимуть залученню молоді до цього виду спорту. Партнерство дасть клубу можливість не лише зміцнити свої позиції в українському хокеї, а й піднятися на новий рівень розвитку. Фінансова стабільність і підтримка з боку одного з найбільших підприємств країни дозволять ХК «Тризуб» реалізовувати амбітні плани та досягати нових висот.
Генеральний менеджер ХК «Тризуб» Євгеній Зик зазначив:
«Ми дуже раді розпочати співпрацю з «Укрнафта». Це партнерство відкриває нові можливості для нашого клубу та, в першу чергу, сприяє популяризації хокею в Україні. Ми вдячні нашим новим партнерам за підтримку та довіру до нашого проєкту».
«Укрнафта» у своїй заяві підкреслила важливість підтримки спортивних ініціатив, спрямованих на розвиток молоді та популяризацію здорового способу життя. "Ми пишаємося тим, що стали партнерами ХК "Тризуб". Спорт відіграє важливу роль у житті нашої країни, адже він не лише пропагує здоровий спосіб життя, але й виховує командний дух та стійкість. Підтримуючи молодіжний хокей, ми інвестуємо в майбутнє України, адже саме ці юнаки та дівчата завтра стануть лідерами нашої країни», - зазначив Директор департаменту маркетингу ПАТ «Укрнафта» Максим Міклашевський.
Це партнерство обіцяє бути довготривалим та взаємовигідним, сприяючи не лише успіхам ХК «Тризуб» на льодових аренах, але й загальному розвитку хокею в Україні.
Хокейний клуб «Тризуб» та компанія «Укрнафта» запрошують усіх вболівальників підтримувати команду у новому сезоні!
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