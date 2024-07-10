Что такое счет ФОП и как им правильно пользоваться

Если вы решили стать бизнесменом, первое что вам нужно сделать после регистрации ФЛП/ФОП - открыть счет, посредством которого вы будете осуществлять свою предпринимательскую деятельность: принимать клиентские платежи, оплачивать закупки, начислять зарплату сотрудникам, а на основе выписок из него - платить налоги в государственный бюджет Украины.

Но в действительности, счет в банке для ФОП это нечто большее, чем просто финансовый инструмент. Поговорим об этом детальнее на примере продукта Райф Банка.

Что такое счет ФОП

Это специальный банковский счет, предназначенный для физических лиц-предпринимателей. Он используется для осуществления любых финансовых операций, напрямую связанных с предпринимательской деятельностью.

Если вы собираетесь работать не только с наличными деньгами, но и с безналом, счет в банке для ФОП нужно открыть обязательно, согласно законодательству Украины. С его помощью вы сможете:

отслеживать прибыль и расходы;

упростить бухучет и налоговую отчетность;

взаимодействовать с контрагентами;

осуществлять регулярные платежи;

проводить валютные операции.

ВАЖНО: чтобы вас не коснулись ограничения по валютным операциям, открывайте мульти-счет. Райф предлагает сделать это в долларах или евро на выбор.

Как открыть счет ФОП в Райфе

Вы можете посетить ближайшее отделение банка с паспортом и ИНН, где менеджер поможет заполнить заявку и возьмет ваши документы в работу. Или же оформить счет онлайн. Для этого вам потребуются:

свидетельство о регистрации ФОП;

активное приложение Дия с ID-картой или загранпаспортом;

отсутствие другого бизнес-счета в этом банке.

Если вы еще не зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель, можете создать ФОП онлайн прямо сейчас. Перейдите по указанной ссылке и заполните соответствующие бланки, размещенные на сайте Райф-банка. Затем выберите подходящий способ регистрации (она бесплатна) и следуйте дальнейшим подсказкам. Через сутки вы уже будете ФОП/ФЛП.

Как правильно использовать счет ФОП

Точнее, преимущества, которые откроются перед вами. Прежде всего, оформляя бизнес-счет в Райфе, вы получаете право подать параллельную заявку на подключение эквайринга и аренду терминалов по выгодной цене. Кроме этого, в первом квартале за валютные операции вы не платите ни цента комиссии.

Банковское обслуживание также бесплатно в первые 3 месяца, затем 120 грн. Кроме того, счет ФОП дает право на участие в индивидуальных программах, которые Райф специально разрабатывает для бизнеса. Изучите каждую на сайте финучреждения или подберите подходящую с помощью персонального менеджера, которого за вами закрепит банк.