Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Коли виникає необхідність заміни акумулятора в телефоні?

15:41 09.07.2024 |

Прес-релізи

 Без батареї жоден мобільний телефон не може працювати в автономному режимі. Ємний і продуктивний елемент живлення дає змогу створити максимальний комфорт для користувача. З часом акумулятор зношується і вже не "тримає" заряд. Він також може раптово вийти з ладу і тоді буде потрібна його заміна. Проблема в тому, що в багатьох сучасних смартфонах це не так просто зробити, як у старих моделях мобільних телефонів, де достатньо було зняти задню кришку і встановити нову АКБ. У багатьох випадках тільки сервіс з ремонту телефонів професійно замінить акумулятор, ми рекомендуємо звертатися сюди https://www.aks.ua/remont-telefony/zamena-akkumulyatora.html


Коли потрібно замінити батарею?

 Якщо телефон взагалі не вмикається, а при підключенні адаптера живлення не починається зарядка, то можна припустити, що саме акумулятор вийшов з ладу. Річ у тім, що зношені елементи мають високий внутрішній опір, що призводить до такого явища, як саморозряд. У цьому випадку ні про яке відновлення батареї не може йти мови, тому її доведеться замінити.

 Також у процесі використання АКБ втрачає свою ємність. Якщо ви помітили, що телефон доводиться підключати до зарядки занадто часто, то це означає, що батарея виробила свій ресурс і потребує оновлення.


Як використовувати акумулятор з розумом?

 Батареї сучасних смартфонів виготовлені за літій-іонною технологією, тому перед початком використання їх не потрібно калібрувати. Наступною важливою рекомендацією є правильне та збалансоване заряджання. Не потрібно залишати телефон підключеним до СЗП на тривалий період часу, наприклад, на ніч. Літієві акумулятори, навпаки, "люблять" часті та короткочасні цикли. Оптимальний діапазон, у якому потрібно тримати рівень заряду - від 20% до 95%.

 Літій-іонні акумулятори також чутливі до екстремальних температур і можуть бути пошкоджені при роботі нижче -15 градусів Цельсія або вище 45 градусів Цельсія. У таких умовах батареї стільникових телефонів зношуються і розряджаються набагато швидше.

 І наостанок варто звернути увагу на зарядний пристрій. Збільшення часу або збої в процесі заряджання може бути пов'язане з використанням неоригінальних зарядних аксесуарів. Не сертифіковані або дуже дешеві зарядні блоки живлення можуть навіть призвести до виходу з ладу акумулятора.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7662
  0,0662
 0,16
EUR
 1
 44,0846
  0,0065
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5180  0,15 0,37 41,0524  0,08 0,20
EUR 43,8328  0,17 0,38 44,5620  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7600  0,13 0,32 40,7867  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес