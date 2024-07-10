Коли виникає необхідність заміни акумулятора в телефоні?

Без батареї жоден мобільний телефон не може працювати в автономному режимі. Ємний і продуктивний елемент живлення дає змогу створити максимальний комфорт для користувача. З часом акумулятор зношується і вже не "тримає" заряд. Він також може раптово вийти з ладу і тоді буде потрібна його заміна. Проблема в тому, що в багатьох сучасних смартфонах це не так просто зробити, як у старих моделях мобільних телефонів, де достатньо було зняти задню кришку і встановити нову АКБ. У багатьох випадках тільки сервіс з ремонту телефонів професійно замінить акумулятор, ми рекомендуємо звертатися сюди https://www.aks.ua/remont-telefony/zamena-akkumulyatora.html.

Коли потрібно замінити батарею?

Якщо телефон взагалі не вмикається, а при підключенні адаптера живлення не починається зарядка, то можна припустити, що саме акумулятор вийшов з ладу. Річ у тім, що зношені елементи мають високий внутрішній опір, що призводить до такого явища, як саморозряд. У цьому випадку ні про яке відновлення батареї не може йти мови, тому її доведеться замінити.

Також у процесі використання АКБ втрачає свою ємність. Якщо ви помітили, що телефон доводиться підключати до зарядки занадто часто, то це означає, що батарея виробила свій ресурс і потребує оновлення.

Як використовувати акумулятор з розумом?

Батареї сучасних смартфонів виготовлені за літій-іонною технологією, тому перед початком використання їх не потрібно калібрувати. Наступною важливою рекомендацією є правильне та збалансоване заряджання. Не потрібно залишати телефон підключеним до СЗП на тривалий період часу, наприклад, на ніч. Літієві акумулятори, навпаки, "люблять" часті та короткочасні цикли. Оптимальний діапазон, у якому потрібно тримати рівень заряду - від 20% до 95%.

Літій-іонні акумулятори також чутливі до екстремальних температур і можуть бути пошкоджені при роботі нижче -15 градусів Цельсія або вище 45 градусів Цельсія. У таких умовах батареї стільникових телефонів зношуються і розряджаються набагато швидше.

І наостанок варто звернути увагу на зарядний пристрій. Збільшення часу або збої в процесі заряджання може бути пов'язане з використанням неоригінальних зарядних аксесуарів. Не сертифіковані або дуже дешеві зарядні блоки живлення можуть навіть призвести до виходу з ладу акумулятора.