Как стилизовать женские кроссовки от adidas?

Спортивная обувь уже давно перестала быть исключительно экипировкой для спорта. Сегодня она считается важной частью актуальных трендов, она комфортна, фешенебельна и универсальна, что идеально для различных имиджей. Ознакомьтесь с ассортиментом интернет-магазина адидас, выберите лучшие женские кроссовки для вас и составьте несколько стильных луков, чтобы вы могли выглядеть модно и чувствовали себя комфортно.





Одевайтесь вместе с нами!





Повседневно. Сникеры безупречно смотрятся с джинсами любого фасона: скинни, бойфренды или прямые. К ним подойдут футболки, топы, свитшоты и худи. Для того чтобы добавить женственности, можно выбрать платье-рубашку или юбку миди. Завершите аутфит рюкзаком или кросс-боди сумкой и стильными очками.

Sportstyle подразумевает использование многофункциональных кедов, ведь они прекрасно сочетаются с леггинсами, джоггерами, шортами и топами. В холодное время года можно накинуть куртку или толстовку. Конечно же, важно выбирать женские кроссовки, обеспечивающие поддержку и комфорт для активных занятий. Дополните комбинацию кепкой или бейсболкой, и вы получите подходящий наряд для тренировки или активного отдыха.

Классика. Сочетание обуви с элементами из классического гардероба может создать интересный и современный имидж. Попробуйте надеть белые сникерсы с костюмом — брюками и жакетом. Этот вариант подходит для офиса с нестрогим дресс-кодом и деловых встреч. Также, вы можете формировать луки с юбкой-карандашом и строгой блузой, и внести нотку непринужденности с помощью кед. Завершите ансамбль минималистичными украшениями и аккуратной сумкой.

Бохо отличается свободой и легкостью. Сникеры можно комбинировать с длинными юбками, сарафанами, свободными платьями и джинсовыми шортами. Выбирайте изделия с цветочными принтами или этническими узорами. Добавьте многослойные украшения, шляпу с широкими полями и сумочку с бахромой. Обувка в этом стиле должна быть максимально удобной, чтобы вы могли наслаждаться долгими прогулками.

Streetstyle. Уличный стиль позволяет экспериментировать с цветами и фактурами. Невероятные Superstar, например, можно носить с оверсайз-одеждой, леггинсами, велосипедками и даже костюмами. Попробуйте сочетать их с нейтральными нарядами или, наоборот, используйте базовые модели для балансирования смелых образов. Аксессуары могут быть более необычными: кепки, сумочки через плечо, массивные цепи. Стритстайл дает превосходную возможность выразить свою индивидуальность.





Ми предлагаем вам прямо сейчас просмотреть каталог официального сайта и купить женские кроссовки всего в пару кликов. Удачных покупок!



