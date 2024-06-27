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Hotel Solution: Важливість якісних махрових халатів для готельного бізнесу
20:13 27.06.2024 |
"Халат - це не просто одяг, який гості готелю одягають після душу чи ванни. Це важливий елемент, який може суттєво вплинути на їхній досвід проживання. Якісні махрові халати можуть подарувати гостям відчуття комфорту, затишку та розкоші, а також залишити позитивне враження про ваш готель.",- зазначає Мар'яна Бойчук, власниця Hotel Solution.
Hotel Solution - провідний виробник професійного готельного текстилю на ринку України. Ми надаємо комплексне рішення для готелів, постачаючи махрові вироби, постільну білизну, постільні приналежності, ресторанний текстиль та інше.
Ми є надійним партнером у готельній індустрії та постачаємо високоякісні товари відповідно до міжнародних стандартів якості Oekotex.
Працюємо на ринку з 2018 року. За цей час налагодили ефективну систему виробництва текстильних виробів та імпорту сировини, що дозволило нам за короткий термін завоювати прихильність провідних готелів України, таких як Rixos Прикарпаття, Bukovel Hotel, Fest Hotel, Bank Hotel, Redisson Blue, Ribas, Astoria, «Три сини та донька» та ін.
У цій статті ми розглянемо, чому махрові халати є важливим атрибутом готельного бізнесу.
Якісні махрові халати від Hotel Solution - це не просто приємний бонус для гостей готелю, а й вигідне вкладення для власників готельного бізнесу.
Якості, яким повинні відповідати махрові халати для готелів
Вибираючи махрові халати для готелю, важливо враховувати не лише їх зовнішній вигляд, але й практичні характеристики. Ось декілька ключових якостей, яким відповідають халати для готелів від Hotel Solution https://hotel-solution.com.ua/products/gotelnij-tekstil/halati-dlya-goteliv/ :
1. Щільність:
2. Розмір:
3. Естетичний вигляд:
4. Зносостійкість:
Поради щодо догляду за махровими халатами
Щоб ваші махрові халати зберегли свою м'якість, пухнастість та гарний зовнішній вигляд якомога довше, рекомендується дотримуватися таких порад щодо їх догляду:
Сушіння:
Прасування:
Зберігання:
Дотримуючись цих простих правил догляду, ви зможете зберегти свої махрові халати в експлуатації довгий період.
Як висновок, варто сказати, що інвестування у якісні махрові халати буде мудрим рішенням, яке допоможе вам розвинути ваш готельний бізнес та зробити його більш успішним. А придбати їх вигідно та з якісним сервісом вам допоможе Hotel Solution.
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|Hotel Solution: Важливість якісних махрових халатів для готельного бізнесу
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