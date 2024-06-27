Hotel Solution: Важливість якісних махрових халатів для готельного бізнесу

"Халат - це не просто одяг, який гості готелю одягають після душу чи ванни. Це важливий елемент, який може суттєво вплинути на їхній досвід проживання. Якісні махрові халати можуть подарувати гостям відчуття комфорту, затишку та розкоші, а також залишити позитивне враження про ваш готель.",- зазначає Мар'яна Бойчук, власниця Hotel Solution.

Hotel Solution - провідний виробник професійного готельного текстилю на ринку України. Ми надаємо комплексне рішення для готелів, постачаючи махрові вироби, постільну білизну, постільні приналежності, ресторанний текстиль та інше.

Ми є надійним партнером у готельній індустрії та постачаємо високоякісні товари відповідно до міжнародних стандартів якості Oekotex.

Працюємо на ринку з 2018 року. За цей час налагодили ефективну систему виробництва текстильних виробів та імпорту сировини, що дозволило нам за короткий термін завоювати прихильність провідних готелів України, таких як Rixos Прикарпаття, Bukovel Hotel, Fest Hotel, Bank Hotel, Redisson Blue, Ribas, Astoria, «Три сини та донька» та ін.

У цій статті ми розглянемо, чому махрові халати є важливим атрибутом готельного бізнесу.

Якісні махрові халати від Hotel Solution - це не просто приємний бонус для гостей готелю, а й вигідне вкладення для власників готельного бізнесу.

Якості, яким повинні відповідати махрові халати для готелів

Вибираючи махрові халати для готелю, важливо враховувати не лише їх зовнішній вигляд, але й практичні характеристики. Ось декілька ключових якостей, яким відповідають халати для готелів від Hotel Solution https://hotel-solution.com.ua/products/gotelnij-tekstil/halati-dlya-goteliv/ :

1. Щільність:

Щільність махри вимірюється в грамах на квадратний метр (г/м²). Чим вища щільність, тим товстішим і м'якшим буде халат.

Для готельних халатів рекомендується щільність не менше 300 г/м². Такі халати будуть досить товстими, щоб бути комфортними, але й не занадто важкими.

2. Розмір:

Халати повинні бути доступні у різних розмірах, щоб кожен гість міг підібрати для себе максимально зручний варіант.

Рекомендується мати халати у трьох-чотирьох розмірах: S, M, L, XL.

3. Естетичний вигляд:

Халати повинні мати приємний зовнішній вигляд та відповідати загальному стилю вашого готелю, тому ми застосовуємо індивідуальне брендування халатів.

4. Зносостійкість:

Халати повинні бути зносостійкими та витримувати багаторазове прання. Це важливо, адже готельні халати перуться значно частіше, ніж домашні.

Поради щодо догляду за махровими халатами

Щоб ваші махрові халати зберегли свою м'якість, пухнастість та гарний зовнішній вигляд якомога довше, рекомендується дотримуватися таких порад щодо їх догляду:

Сушіння:

Сушіть халати на свіжому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні.

Не сушіть халати на батареях або під прямими сонячними променями.

Якщо ви сушите халати в пральній машині, вибирайте режим делікатного сушіння при низькій температурі.



Прасування:

Махрові халати не рекомендується прасувати.

Якщо вам все ж таки потрібно прасувати халат, використовуйте для цього зволожувач або парову праску.

Прасувати халат на низькій температурі, через вологу марлю.

Зберігання:

Зберігайте халати в сухому та провітрюваному місці.

Не складайте халати мокрими, адже це може призвести до появи цвілі та неприємного запаху.

Щоб халати не втрачали форму, рекомендується вішати їх на плічки.

Дотримуючись цих простих правил догляду, ви зможете зберегти свої махрові халати в експлуатації довгий період.

Як висновок, варто сказати, що інвестування у якісні махрові халати буде мудрим рішенням, яке допоможе вам розвинути ваш готельний бізнес та зробити його більш успішним. А придбати їх вигідно та з якісним сервісом вам допоможе Hotel Solution.