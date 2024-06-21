Торговый дом «Галподшипник» – надежный партнер на рынке подшипников и комплектующих

Торговый дом «Галподшипник» – официальный дистрибьютор ведущих мировых компаний-производителей специального оборудования, расходных и комплектующих материалов. Наша продукция используется в пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве, на предприятиях добывающего, перерабатывающего комплекса, в металлургии, дерево-, металло- и камнеобработке, энергетике и т.д.

Ассортиментная линейка торгового дома «Галподшипник»

В компании «Галподшипник» вы сможете приобрести:

подшипники разных типов;

подшипниковые узлы;

корпуса подшипников;

приводные ремни;

цепи;

конвейерные ленты (транспортерные ленты);

редукторы и моторы-редукторы;

муфты передачи мощности;

торцевые и технические уплотнения;

сальниковую набивку;

специальные инструменты и контрольно-измерительную аппаратура.

На каждый тип продукции предоставляется гарантия качества компании-производителя. Все товары нашего ассортимента изготовлены из долговечных материалов и отличаются длительным сроком эксплуатации. Наличие товара на складе отображается на сайте и обновляется ежедневно. Для постоянных клиентов и оптовых заказчиков действует специальная система скидок и сезонных предложений.

Почему покупатели выбирают «Галподшипник»?

Торговый дом «Галподшипник» – это:

более 30 лет успешной работы на рынке Украины;

поставка качественной продукции напрямую от мировых компаний-производителей с полным комплектом сертификационной документации;

исключительно оригинальная продукция;

представительства во всех регионах Украины;

самый широкий ассортимент товаров постоянно в наличии на складе;

комплексное обслуживание малых, средних и крупных предприятий;

безупречное качество сервиса;

квалифицированная служба клиентской поддержки, которая всегда готова предоставить бесплатную консультацию;

самая быстрая доставка заказа в любой населенный пункт страны.

В нашей компании «Галподшипник» вы сможете приобрести продукцию таких всемирно известных брендов как SKF, NTN, Snr, PEER, KOYO, URB, ZKL, INA, DODGE, JZ, KBF, OST, RBF, Timken и т.д. Выбор товара может осуществляться по размерам, диаметру, компании-производителю, материалу и технологии изготовления.

Как купить качественную и надежную продукцию «Галподшипник»?

Торговый дом «Галподшипник» – ваш надежный партнер на рынке запчастей, комплектующих и оборудования. Для выбора модели и заказа товара выберите подходящий пункт в онлайн-каталоге и выполните поиск с помощью дополнительных опций в левой колонке. На странице каждой модели приведены краткие технические параметры. Если у вас остались вопросы, пожелания или предложения – наши менеджеры будут рады ответить на них по телефону или электронной почте.