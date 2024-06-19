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АНАЛІТИКА

Навіщо бізнесу страхувати працівників: про корпоративне страхування

10:42 19.06.2024 |

Прес-релізи

Страхування життя й здоров'я працівників давно вже є стандартною практикою для закордонних країн. Цей метод поступово забирають собі великі свідомі бізнеси. Фактично корпоративне страхування життя - це додатковий спосіб мотивації працівників. Це один із методів залучення висококваліфікованих фахівців. Отже, навіщо це потрібно бізнесу?


Переваги для бізнесу

Якщо ви хочете мати в колективі вмотивованих працівників, слід пропонувати їм корисні плюшки. Вони й гарний колектив можуть утримати фахівця у вас, якщо йому запропонують навіть більшу заробітну плату.

Переваги корпоративного страхування для бізнесу:

  • ви зменшуєте плинність кадрів завдяки соціальному пакету;
  • авторитет вас як роботодавця зростає;
  • збільшується лояльність персоналу до керівництва;
  • розвивається корпоративна культура;
  • це є додатковим стимулом ефективної роботи;
  • поліпшується імідж компанії в очах партнерів.

    • Страхування життя працівників вибирає переважно соціально відповідальний бізнес. Це поняття сьогодні активне розвивається, тож у вас є більше шансів отримати схвалення співробітників, партнерів тощо.


    Особливості корпоративного страхування життя

    Кожна страхова компанія пропонує свої умови надання поліса. Наприклад, страховка від компанії ARX допоможе:

  • забезпечити коштами для отримання якісної медичної допомоги;
  • покрити витрати, що пов'язані з втратою доходу в період хвороби;
  • надати страхову виплату близьким працівника у важку хвилину.

    • До ризиків, на які розповсюджується страховка, належать зокрема тілесні ушкодження, травми, втрата працездатності (тимчасова й повна), смерть.

    При цьому ARX пропонує кожному бізнесу індивідуальний підхід до потреб. Страхове покриття актуальне й має гнучкі варіації програм. Рішення тут приймають швидко, так само швидко і виплачують страхову суму.

    Отже, корпоративне страхування життя - це додаткова плюшка для працівників. І для самого бізнесу це можливість втримувати цінних співробітників і мотивувати їх до ефективної роботи.
     

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