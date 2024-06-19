Навіщо бізнесу страхувати працівників: про корпоративне страхування

Страхування життя й здоров'я працівників давно вже є стандартною практикою для закордонних країн. Цей метод поступово забирають собі великі свідомі бізнеси. Фактично корпоративне страхування життя - це додатковий спосіб мотивації працівників. Це один із методів залучення висококваліфікованих фахівців. Отже, навіщо це потрібно бізнесу?
Переваги для бізнесу
Якщо ви хочете мати в колективі вмотивованих працівників, слід пропонувати їм корисні плюшки. Вони й гарний колектив можуть утримати фахівця у вас, якщо йому запропонують навіть більшу заробітну плату.
Переваги корпоративного страхування для бізнесу:
ви зменшуєте плинність кадрів завдяки соціальному пакету;
авторитет вас як роботодавця зростає;
збільшується лояльність персоналу до керівництва;
розвивається корпоративна культура;
це є додатковим стимулом ефективної роботи;
поліпшується імідж компанії в очах партнерів.
Страхування життя працівників вибирає переважно соціально відповідальний бізнес. Це поняття сьогодні активне розвивається, тож у вас є більше шансів отримати схвалення співробітників, партнерів тощо.
Особливості корпоративного страхування життя
Кожна страхова компанія пропонує свої умови надання поліса. Наприклад, страховка від компанії ARX допоможе:
забезпечити коштами для отримання якісної медичної допомоги;
покрити витрати, що пов'язані з втратою доходу в період хвороби;
надати страхову виплату близьким працівника у важку хвилину.
До ризиків, на які розповсюджується страховка, належать зокрема тілесні ушкодження, травми, втрата працездатності (тимчасова й повна), смерть.
При цьому ARX пропонує кожному бізнесу індивідуальний підхід до потреб. Страхове покриття актуальне й має гнучкі варіації програм. Рішення тут приймають швидко, так само швидко і виплачують страхову суму.
Отже, корпоративне страхування життя - це додаткова плюшка для працівників. І для самого бізнесу це можливість втримувати цінних співробітників і мотивувати їх до ефективної роботи.