Навіщо бізнесу страхувати працівників: про корпоративне страхування

Страхування життя й здоров'я працівників давно вже є стандартною практикою для закордонних країн. Цей метод поступово забирають собі великі свідомі бізнеси. Фактично корпоративне страхування життя - це додатковий спосіб мотивації працівників. Це один із методів залучення висококваліфікованих фахівців. Отже, навіщо це потрібно бізнесу?

Переваги для бізнесу

Якщо ви хочете мати в колективі вмотивованих працівників, слід пропонувати їм корисні плюшки. Вони й гарний колектив можуть утримати фахівця у вас, якщо йому запропонують навіть більшу заробітну плату.

Переваги корпоративного страхування для бізнесу:

ви зменшуєте плинність кадрів завдяки соціальному пакету;

авторитет вас як роботодавця зростає;

збільшується лояльність персоналу до керівництва;

розвивається корпоративна культура;

це є додатковим стимулом ефективної роботи;

поліпшується імідж компанії в очах партнерів.

Страхування життя працівників вибирає переважно соціально відповідальний бізнес. Це поняття сьогодні активне розвивається, тож у вас є більше шансів отримати схвалення співробітників, партнерів тощо.

Особливості корпоративного страхування життя

Кожна страхова компанія пропонує свої умови надання поліса. Наприклад, страховка від компанії ARX допоможе:

забезпечити коштами для отримання якісної медичної допомоги;

покрити витрати, що пов'язані з втратою доходу в період хвороби;

надати страхову виплату близьким працівника у важку хвилину.

До ризиків, на які розповсюджується страховка, належать зокрема тілесні ушкодження, травми, втрата працездатності (тимчасова й повна), смерть.

При цьому ARX пропонує кожному бізнесу індивідуальний підхід до потреб. Страхове покриття актуальне й має гнучкі варіації програм. Рішення тут приймають швидко, так само швидко і виплачують страхову суму.

Отже, корпоративне страхування життя - це додаткова плюшка для працівників. І для самого бізнесу це можливість втримувати цінних співробітників і мотивувати їх до ефективної роботи.