Фінансові новини
- |
- 18.06.24
- |
- 22:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
“Це – моя гра”: видатні українські спортсменки руйнують стереотипи у спорті
09:40 18.06.2024 |
Громадська організація "United by Sport" презентувала соціальну кампанію "Це - моя гра". Це серія потужних відеороликів на підтримку гендерної рівності у спорті. Все для того, аби зруйнувати стереотипи та довести, що не існує "нежіночих видів спорту".
У соціальній кампанії знялись відомі українські спортсменки та чемпіонки Олімпійських та Паралімпійських ігор з 5 різних видів спорту, які часто трактуються як "більш чоловічі", зокрема з:
"Це - моя гра" - це частина благодійної програми "Дівчата у спорті", завдяки якій "United by Sport" підвищує рівень фізичного та ментального здоровʼя дівчат, надає можливість займатись різними видами спорту, підтримує розвиток тренерів та тренерок.
"Останнім часом все частіше говорять про рівні права жінок та
чоловіків. Попри це гендерна нерівність у спорті залишається актуальною
проблемою. Багато спортсменок часто чують, що їхнє місце поза футбольним
полем чи рингом. United by Sport прагне зруйнувати ці стереотипи та підвищити фізичне й ментальне здоровʼя дівчат,"
- зазанчила Анжела Фокіна, президентка ГО "United by Sport".
"Це - моя гра": революція у підтримці жінок у спорті
Головними героями соціальної кампанії стали відомі українські спортсменки, призерки Олімпійських ігор, національних, європейських турнірів та змагань, Паралімпійських ігор:
Кожна із спортсменок відображає силу, красу, витривалість, та вибір. Вони гідно демонструють власним прикладом важливість рівних прав у спорті.
Додамо, що Національний олімпійський комітет України, серед завдань якого, розвиток професійного та масового спорту та його популяризація, став головним спортивним та інформаційним партнером проєкту.
Гасло кампанії: "Ти можеш бути ким захочеш"
Основний меседж - будь-хто може займатись будь-яким видом спорту, попри вік, стать чи можливості. Стереотипи та догми - вже давно зруйновані. І приклад амбасадорок кампанії це доводить. До того ж, спорт допомагає бути фізично та ментально здоровим.
"Я впевнена, що ця кампанія надихне багатьох дівчат, які прагнуть
займатися спортом, але досі вагалися через соціальні стереотипи, або
отримали опір з боку дорослих, які не розуміли їхнього виду спорту. Ми
хочемо показати, що не існує "чоловічих" чи "жіночих" видів спорту - є
лише прагнення, наполегливість та сила духу",
- зазначила Катерина Дубровіна, заслужена майстриня спорту зі стрільби з лука, срібна призерка Олімпійських ігор.
Зараз будь-який охочий зможе приєднатись до цього руху і підтримати дівчат на їхньому шляху до занять спортом. Для цього достатньо поширити відео з хештегом #ЦеМояГра_UBS #МаюПравоНаСпорт #СоціальнаКампанія_UBS.
Для додаткової інформації та співпраці, будь ласка, звертайтеся за цими контактами:
Аліна, комунікаційна менеджерка United by Sport
+380680130232
alina.olikhovska@united-bysport.org
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Італія може передати Україні ракети Storm Shadow, - ЗМІ
|Автори економічного бронювання запропонували дві альтернативні моделі
|У «Резерв+» став доступний QR-код та електронний документ
|Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, проти 22% - соцопитування КМІС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|“Це – моя гра”: видатні українські спортсменки руйнують стереотипи у спорті
У РУБРИЦІ
|Як зробити кваліфікований електронний підпис?
|BAS Бухгалтерія - ефективне рішення для бізнесу
|Stay calm: как добавки с магнием улучшают сон и ментальное здоровье
|Что такое профосмотр?
|Ремонт кавомашин своїми руками
|Дизайн и особенности Apple iPhone 15 Pro Max: за что мы платим?
Бізнес
|Акціонери Tesla схвалили рекордну виплату Маску в розмірі $56 млрд
|Акціонери Tesla подали до суду на Маска за створення конкуруючої компанії зі штучного інтелекту
|iOS 18 дасть змогу використовувати Apple Pay на Windows
|Boeing досліджує нову проблему якості літаків 787 – Reuters
|BMW представила нове покоління 1 серії
|Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
|Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук