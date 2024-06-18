“Це – моя гра”: видатні українські спортсменки руйнують стереотипи у спорті

Громадська організація "United by Sport" презентувала соціальну кампанію "Це - моя гра". Це серія потужних відеороликів на підтримку гендерної рівності у спорті. Все для того, аби зруйнувати стереотипи та довести, що не існує "нежіночих видів спорту".

У соціальній кампанії знялись відомі українські спортсменки та чемпіонки Олімпійських та Паралімпійських ігор з 5 різних видів спорту, які часто трактуються як "більш чоловічі", зокрема з:

футболу;

пауерліфтингу;

боротьби;

стрільби з лука;

настільного тенісу.

"Це - моя гра" - це частина благодійної програми "Дівчата у спорті", завдяки якій "United by Sport" підвищує рівень фізичного та ментального здоровʼя дівчат, надає можливість займатись різними видами спорту, підтримує розвиток тренерів та тренерок.

"Останнім часом все частіше говорять про рівні права жінок та чоловіків. Попри це гендерна нерівність у спорті залишається актуальною проблемою. Багато спортсменок часто чують, що їхнє місце поза футбольним полем чи рингом. United by Sport прагне зруйнувати ці стереотипи та підвищити фізичне й ментальне здоровʼя дівчат,"

- зазанчила Анжела Фокіна, президентка ГО "United by Sport".

"Це - моя гра": революція у підтримці жінок у спорті

Головними героями соціальної кампанії стали відомі українські спортсменки, призерки Олімпійських ігор, національних, європейських турнірів та змагань, Паралімпійських ігор:

Анастасія Кліпаченко - майстриня спорту міжнародного класу, чемпіонка світу та віцечемпіонка Європи з пляжного футболу;

Оксана Лівач -українська борчиня вільного стилю, призерка чемпіонату світу (2018), чемпіонка Європи (2019);

Ірина Коляденко - українська спортсменка-борчиня, триразова чемпіонка Європи, срібна призерка Чемпіонату світу, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020;

Катерина Дубровіна - заслужена майстриня спорту зі стрільби з лука, призерка Олімпійських ігор;

Аліса Дуброва - професійна гравчиня в настільний теніс;

Марина Литовченко - паралімпійська чемпіонка з настільного тенісу;

Лариса Соловйову - 9-ти разова чемпіонка світу з пауерліфтингу.

Кожна із спортсменок відображає силу, красу, витривалість, та вибір. Вони гідно демонструють власним прикладом важливість рівних прав у спорті.

Додамо, що Національний олімпійський комітет України, серед завдань якого, розвиток професійного та масового спорту та його популяризація, став головним спортивним та інформаційним партнером проєкту.

Гасло кампанії: "Ти можеш бути ким захочеш"

Основний меседж - будь-хто може займатись будь-яким видом спорту, попри вік, стать чи можливості. Стереотипи та догми - вже давно зруйновані. І приклад амбасадорок кампанії це доводить. До того ж, спорт допомагає бути фізично та ментально здоровим.

"Я впевнена, що ця кампанія надихне багатьох дівчат, які прагнуть займатися спортом, але досі вагалися через соціальні стереотипи, або отримали опір з боку дорослих, які не розуміли їхнього виду спорту. Ми хочемо показати, що не існує "чоловічих" чи "жіночих" видів спорту - є лише прагнення, наполегливість та сила духу",

- зазначила Катерина Дубровіна, заслужена майстриня спорту зі стрільби з лука, срібна призерка Олімпійських ігор.

Зараз будь-який охочий зможе приєднатись до цього руху і підтримати дівчат на їхньому шляху до занять спортом. Для цього достатньо поширити відео з хештегом #ЦеМояГра_UBS #МаюПравоНаСпорт #СоціальнаКампанія_UBS.

Для додаткової інформації та співпраці, будь ласка, звертайтеся за цими контактами:

Аліна, комунікаційна менеджерка United by Sport

+380680130232

alina.olikhovska@united-bysport.org

https://t.me/olikhovska