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АНАЛІТИКА

Stay calm: как добавки с магнием улучшают сон и ментальное здоровье

10:28 04.06.2024 |

Прес-релізи

Тревожность, постоянное чувство волнения и бессонница, к сожалению, не редкость в наше время. Чтобы справиться со стрессом и подобными симптомами кто-то выбирает медитации, другие - активные занятия спортом, а кто-то - походы в бассейн. И хорошо, если эти методики срабатывают и помогают не только избавиться от тревожности, но и улучшают сон. Но вот, что делать, если вы все это безрезультатно перепробовали или же у вас просто нет сил (или времени) добавлять активность в свою рутину?


В таком случае на помощь приходят витаминные добавки для сна и борьбы с тревожностью. Например, в украинского бренда Perla Helsa появились две новинки для ментального здоровья. А именно, добавка для сна Sleeps и комплекс Triple Magnesium для улучшения сна и борьбы с тревожностью. Что это за добавки, как их рекомендуется принимать и как они работают, расскажем далее.


Triple Magnesium - комплекс на основе магния и экстракта листьев зеленого чая для борьбы с тревожностью

Новая добавка Triple Magnesium - долгожданная новинка Perla Helsa, которая помогает заботиться о ментальном здоровье и самочувствии. Это магний комплекс, который помогает успокоиться, чувствовать себя более беззаботно даже в условиях постоянного стресса, а также способствует улучшению качества сна.


Добавка представлена в виде капсул, в составе которых:

  • Магний в трех органических формах (магний бисглицинат, магний таурат, магний цитрат), что способствует оптимальному усвоению минерала в организме. Активно участвует в работе нервной системы, помогает организму проще реагировать на стресс и бороться с его последствиями.
  • Витамин В6. Усиливает транспортировку и усвоение магния. Положительно влияет на общее самочувствие и энергичность.
  • L-теанин (экстракт листьев зеленого чая). Способствует замедлению синтеза кортизола (гормона стресса) и разрушению кортизола, который уже был синтезирован организмом. Как результат, это улучшает сон, снижает тревожность.

    • Кроме этого добавка в комплексе поддерживает работу сердечно-сосудистой системы. Комплекс рекомендуют принимать в качестве профилактической витаминной добавки в течение 1-2 месяцев по 2 капсулы. В одной капсуле содержится: 240 мг магния, 12 мг витамина B6 и 80 мг L-теанина.


    Добавка с мелатонином Sleeps Perla Helsa - для тех, кому трудно уснуть

    Положите полоску Sleeps под язык, когда не получается уснуть, и отдыхайте. Новая добавка Sleeps Perla Helsa - биоактивная добавка на основе мелатонина и растительных экстрактов, которая помогает бороться с бессонницей и дарит долгожданный сон. Выпускается в двух дозировках с различным содержанием мелатонина (1 мг и 5 мг).


    Маленькие полоски для рассасывания Sleeps обладают мятно-лимонным вкусом и содержат:

  • Мелатонин. Он же гормон сна, который помогает расслабиться, настроиться на сон и быстрее уснуть.
  • Экстракты лаванды, корня валерианы и ромашки. Такие растительные экстракты расслабляют, помогают снять общее напряжение и, как результат, пролонгируют действие мелатонина и помогают хорошо выспаться и отдохнуть во время сна.

    • За счет того, что добавка рассасывается прямо в ротовой полости, полоски Sleeps способствуют активному засыпанию. Полоски (стрипсы) Sleeps рекомендуют принимать в качестве ежедневной добавки курсом в течение месяца или же периодически при необходимости.


    Напоследок отметим, что биоактивные добавки не являются лекарственными препаратами. Их не стоит принимать в большей дозировке или дольше, чем рекомендуется производителем. Также при желании вы можете проконсультироваться со своим семейным врачом, чтобы убедиться, что вам подходят такие витамины, и принимать их без лишних сомнений.
     

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