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АНАЛІТИКА

Что такое профосмотр?

15:29 24.05.2024 |

Прес-релізи

Профосмотр - комплексное медицинское обследование, которое проводится для оценки состояния здоровья человека, выявления профессиональных заболеваний и определения его профпригодности к работе в определенных условиях.

Например, врач хирург частной клиники АЦМД-Медокс в Киеве занимается хирургическим лечением разных заболеваний с использованием современных методик. В том числе и малоинвазивных. 


Что такое профосмотр?

Существует два основных вида профосмотров - предварительный и периодический.

Первый проводится при приеме на работу, чтобы убедиться, что человек не имеет заболеваний, которые могут являться противопоказаниями к работе в данной сфере.

Второй проводится регулярно, как правило, один раз в год или реже, в зависимости от условий труда, чтобы выявить профессиональные заболевания на ранней стадии и принять меры по их профилактике.

В зависимости от профессии и вредных факторов, с которыми контактирует работник, в профосмотр могут быть включены:


  • осмотр врачей: терапевта, невролога, отоларинголога, стоматолога и других специалистов;
  • лабораторные исследования: общий анализ крови и мочи, биохимический крови, на инфекции, а также другие исследования, необходимые для оценки состояния здоровья;
  • функциональные исследования: электрокардиография, спирометрия, аудиометрия, и др.;
  • рентгенологические исследования: флюорография, рентгенография суставов и других частей тела.

    • При подозрении на геморрой потребуется консультация проктолога в Киеве, он проведет осмотр и выдаст направление на диагностику, а по результатам подберет лечение.

    Зачем нужны профосмотры?

    Профосмотры важны для:

  • сохранения здоровья работников: выявление заболеваний на ранней стадии позволяет своевременно начать лечение и предотвратить их развитие;
  • снижения производственного травматизма и профзаболеваний: больные люди чаще попадают в аварии и получают травмы, а также могут заражать других работников;
  • повышения производительности труда: здоровые работники более работоспособны;
  • соблюдения законодательства: проведение профосмотров является обязательным для всех работодателей в соответствии с трудовым законодательством.

    • Профосмотры должны проходить все люди, которые работают на вредных и опасных производствах, а также в условиях, которые могут негативно влиять на здоровье.

    Частота осмотров зависит от профессии и условий труда. Для работников, которые контактируют с особо опасными веществами, они могут проводиться ежемесячно, а для других - один раз в год.

    Работодатель обязан обеспечить проведение таких осмотров для своих работников, оплатить расходы, освободить их от работы на время прохождения специалистов.

    Работник имеет право на бесплатное прохождение и может отказаться от него, но в этом случае он должен быть ознакомлен с возможными последствиями.

    Профосмотры - важный инструмент для сохранения здоровья работников и обеспечения безопасности труда.
     

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