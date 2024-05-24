Профосмотр - комплексное медицинское обследование, которое проводится для оценки состояния здоровья человека, выявления профессиональных заболеваний и определения его профпригодности к работе в определенных условиях.

Например, врач хирург частной клиники АЦМД-Медокс в Киеве занимается хирургическим лечением разных заболеваний с использованием современных методик. В том числе и малоинвазивных.

Что такое профосмотр?

Существует два основных вида профосмотров - предварительный и периодический.

Первый проводится при приеме на работу, чтобы убедиться, что человек не имеет заболеваний, которые могут являться противопоказаниями к работе в данной сфере.

Второй проводится регулярно, как правило, один раз в год или реже, в зависимости от условий труда, чтобы выявить профессиональные заболевания на ранней стадии и принять меры по их профилактике.

В зависимости от профессии и вредных факторов, с которыми контактирует работник, в профосмотр могут быть включены:





осмотр врачей: терапевта, невролога, отоларинголога, стоматолога и других специалистов;

лабораторные исследования: общий анализ крови и мочи, биохимический крови, на инфекции, а также другие исследования, необходимые для оценки состояния здоровья;

функциональные исследования: электрокардиография, спирометрия, аудиометрия, и др.;

рентгенологические исследования: флюорография, рентгенография суставов и других частей тела.

При подозрении на геморрой потребуется консультация проктолога в Киеве, он проведет осмотр и выдаст направление на диагностику, а по результатам подберет лечение.