Дизайн и особенности Apple iPhone 15 Pro Max: за что мы платим?

Ежегодно все почитатели техники от Apple ждут какого-то прорыва, полета технической мысли, кардинального нового. Но, конечно же, мы обманываемся на этот счет, ведь особых революционных перемен уже несколько лет не наступает. При этом смартфоны от Apple неизменно бьют ценовые рекорды. Но забегая наперед сразу оговоримся, прорыв, хоть и небольшой, но был - это переход на USB Type-C с морально устаревшего разъема Lightning. Для этого можно было просто обновить 14-ю модель, но в Купертино пошли дальше, и обновление потянуло на целую линейку. Что же оценили покупатели, особенно, если говорить о дизайне и главных аппаратных особенностях?

iPhone 15 Pro Max: новизна и апгрейд?

Выбирая Айфон 15 Про Макс по ссылке https://yabloki.ua/rus/iphone/iphone-15-pro-max/ в качестве своего спутника на ближайшие несколько лет, важно хорошенько осмотреться. Прежде всего, оценить реальные перемены. К ним можно отнести интерфейс, аппаратную платформу, титановый корпус с более скругленными краями, новую телекамеру с 5-кратным зумом и Action-клавишу вместо стандартного переключателя профилей звука. И, конечно же, цену. Стартовая стоимость флагманской модели при старте продаж впечатлила цифрой в 1200 долларов США. Стоит ли платить такую сумму и есть ли за что, будем разбираться

Серьезных перемен в дизайне не было уже года 4. В компании давно взяли курс на плоские грани и острые углы, а также знаменитые камеры, которые в народе ласково прозвали «конфорками». Пока что дизайнеры посчитали, что на этом их долг выполнен.

Ключевым небольшим изменением стал титановый корпус. Использование титана позволило сделать гаджет легче без уменьшения диагонали дисплея и снижения емкости аккумулятора. Пользователи, правда, отмечают, что из-за плохой теплопроводности металла, смартфоны стали перегреваться, да и беспроводные зарядки не всегда срабатывают. Но техника стала объективно легче - на 19 граммов, а благодаря скруглению ребер в руке ощущается легче и приятнее. Более бархатистая стеклянная спинка также добавила комфорта. Несмотря на схожесть с 14 Pro Max, 15-й айфон с приставкой «Про Макс» ощущается в руках совершенно по-другому.

Внешнее отличие заключается в клавише Action, которая вытеснила переключатель профилей звука. И клавиша взяла на себя сразу много функций, превзойдя предшественника. Ее можно использовать не только для отключения звука, но и для записи камеры, диктофона, таймера и дальше по списку.

Корпус стал практичнее. На задней панели не так видны отпечатки пальцев, а несмотря на богатырские размеры гаджеты, он не кажется в руке пресловутой «лопатой» несмотря на то, что толщина увеличилась на 0,5 мм.

Некоторых огорчили скучные цвета, но любители пастельных оттенков точно остались в восторге. В продаже появился черный, белый, бежевый (титановый) и синий цвет. Бывали и более яркие и внушительные коллекции, но краткость - сестра таланта.

На лицевой панели мы не наблюдаем особых нововведений - вместо «моноброви» всё еще красуется порядком поднадоевший, но всё ещё актуальный «островок». А экран прикрыт керамическим стеклом, которое со многими может посоревноваться в прочности. А хорошее в том, что рамки удалось ещё уменьшить - теперь дисплей захватил 89,8% пространства против 88,3% в прошлой линейке.

Выбирая iPhone 15, купить который можно здесь https://yabloki.ua/rus/iphone/iphone-15/ и сравнивая все его вариации с предыдущим поколением, справедливо отметить перемены к лучшему. Если вы меняете 12-13 айфон, смысл есть, но, если вы владелец флагманского iPhone 14, взвесьте все «за» и «против» еще раз.