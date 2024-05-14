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АНАЛІТИКА

Григорий Козловский - воспитанники ФК «Рух» одержали победу в чемпионате Interliga

16:25 14.05.2024 |

Прес-релізи

Григорий Козловский - «Руховцы» U-12 и U-13 победили в международном чемпионате Interliga


Воспитанники ФК «Рух», основателем и почетным президентом которого является Григорий Козловский, в категориях U-12 и U-13 выиграли финал четырех. «Руховцы» стали триумфаторами в международном чемпионате Interliga!


«Желто-черные» выиграли престижные международные соревнования среди категорий U-12 и U-13. Сначала в групповой стадии чемпионата «руховцы» были сильнее польских «Заглембе», «Шленск», «Висла», а также чешских «Спарты» и «Баника».


«Друзья, есть классный повод, чтобы порадоваться за нашу Академию! Горжусь нашими воспитанниками! «Руховцы» торжествовали в международном чемпионате Interliga! «Желто-черные» выиграли престижные международные соревнования среди категорий U-12 и U-13», - отметил Григорий Козловский.


Финал четырех прошел в чешской Остраве в эти выходные, где встретились сильнейшие команды чемпионата Interliga - «Рух», «Гонвед» (Венгрия), «Гурник» (Польша) и «Аустрия» (Австрия).


«Руховцы» из категории U-13 со счетом выиграли у сверстников из «Гонведа» и «Аустрии» со счетом 2:1, но обидно уступили «Гурнику» с аналогичным счетом. Тогда как «желто-черные» из категории U-12 со счетом 4:2 победили «Гонведа» и со счетом 2:0 - «Гурник», в то же время «Аустрии» львовяне уступили со счетом 0:1.


По итогам шести матчей воспитанники Академии «Руха» одержали 4 победы (разница мячей 11-7). Набрав 12 очков в общем зачете, «желто-черные» стали триумфаторами международных соревнований и выиграли чемпионат Interliga.


Григорий Козловский поздравил юных чемпионов и пожелал игрокам новых побед: «В очередной раз молодежь «Руха» получила замечательный результат в Европе и продемонстрировала качественную работу нашей Академии! Гордимся нашими юношами, которые демонстрируя интересную и яркую игру получают важные победы для украинского футбола. Успеха вам, ребята, ведь еще большие победы у вас впереди!"


Победа в чемпионате Interliga не первая награда молодежи «Руха», так на днях сразу два игрока украинского ФК «Рух» стали номинантами на Golden Boy 2024. Полузащитник «Руха» Евгений Пастух присоединился в этом списке к Богдану Слюбыку. Футболисты стали единственными украинцами среди 100 номинантов на престижную награду.


Кроме того львовский ФК «Рух» с показателем 52,4% занял первое место в рейтинге среди самых молодых команд из более 60 лиг мира. CIES Football Observatory рассчитал количество минут, которые провели на поле игроки в возрасте до 21-го года в 61-й лиге мира, в частности в топ-31 лиге Европы.


Также воспитанники Григория Козловского ФК «Рух» стали бронзовыми призерами УЕФА Grassroots Awards, как лучший профессиональный клуб 2023/24. «Желто-черная» команда была отмечена за работу и вклад в развитие европейского футбола.


«Без сильной массовой игры элитный уровень футбола не мог бы существовать. Сегодняшняя победа, и все эти награды - это важное признание и триумф львовской молодежи на европейском уровне. Это значительное достижение для юных футболистов «Руха», которое свидетельствует об их высоком мастерстве и перспективности», - подытожил основатель и почетный президент ФК «Рух» Григорий Петрович Козловский.


 

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