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ПриватБанк підтримує програму державних компенсацій за сільгосптехніку українського виробництва «Зроблено в Україні»
11:25 12.05.2024 |
ПриватБанк активно надаватиме фінансування сільгоспвиробникам в рамках державної програми компенсацій за сільгосптехніку українського виробництва, яку було анонсовано в рамках політики "Зроблено в Україні".
Як повідомив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв, банк є одним з лідерів на ринку кредитування агротехніки та спецтехніки для українського бізнесу і активно приймає участь у державних програмах та проектах із європейськими кредиторами, щоб зробити придбання сучасної вітчизняної агротехніки більш доступним для фермерів та господарств.
"Ми активно підтримуємо розвиток програм державних компенсацій за придбання техніки вітчизняного виробника. Ці програми є реальною підтримкою не лише агросектору, але і економіки України", - відзначив Євген Заіграєв. - Зі свого боку банк розвиває сучасні кредитні програми для аграріїв, щоб зробити кредитування максимально простим, зручним та швидким".
Згідно з програмою, українські аграрії можуть придбати в кредит від ПриватБанку техніку вітчизняних виробників, внесену у реєстр, і отримати за неї компенсацію до 25% від вартості. За даними міністерства економіки України, вже сьогодні у переліку сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва, вартість яких частково компенсується з бюджету декілька тисяч номенклатурних позицій техніки.
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|ПриватБанк підтримує програму державних компенсацій за сільгосптехніку українського виробництва «Зроблено в Україні»
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