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АНАЛІТИКА

Основні елементи комплекту бронезахисту

10:21 19.04.2024 |

Прес-релізи

Найважливіше завдання тактичного спорядження - захист життя та здоров'я солдата. Саме за це і відповідає бронезахист, який можна придбати в інтернет-магазині Ukrarmor. Він містить декілька елементів, кожен із яких виконує свою функцію. Дуже важливо грамотно підібрати захисне екіпірування, бо воно не просто захистить людину від ураження прямими або осколковими влученнями, а і стане гарантією мобільності на полі бою. У цій статті ми розповімо про основні та додаткові елементи бронезахисту.

Комплектація бронежилета

Неправильно думати, що єдиною складовою комплекту бронезахисту є бронежилет. Хоча саме він вважається найважливішим його компонентом. Стандартний виріб складається з:


  • плитоноски;
  • бронеплит.

    • Плитоноска - це тканинний чохол, який одягається поверх військового одягу і призначений для розміщення та фіксації бронеплит. Також сучасні плитоноски оснащені системою кріплення MOLLE, яка дає змогу швидко та надійно фіксувати на липучках різні елементи спорядження. Найкращі модифікації плитоносок виготовлені з міцної та практичної тканини Cordura.


    Бронеплити виконують захисну функцію, тому що «ловлять» кулі, рикошетні влучення та уламки. Найбільш популярними матеріалами для виробництва плит є сталь та кераміка. 


    Сьогодні чималий попит мають пластини з міцної сталі Armox Advance, яка забезпечує максимально високий V клас захисту. Кераміка - більш полегшений варіант бронезахисту. Водночас вона відрізняється міцністю, а принцип її дії схожий на захист автомобіля під час удару, коли основну силу бере на себе кузов/корпус пластини, що знижує загальний тиск.


    Додаткові компоненти бронезахисту

    Комплект бронезахисту також містить:


  • шоломи (з арамідного волокна або НВМПЕ);
  • балістичні пакети;
  • протиосколкові фартухи;
  • напашники;
  • захисні накладки на поперек.

    • Усі ці елементи також діляться за класом захисту та матеріалами, з яких вони виготовлені. Пам'ятайте, що лише відповідальний підхід до комплектування свого спорядження забезпечить вам надійний захист на полі бою та за його межами, а також дасть змогу почуватися комфортно в найскладніших умовах.
     

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