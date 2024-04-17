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АНАЛІТИКА

Модульные дома: что это?

12:44 17.04.2024 |

Прес-релізи

Модульные дома стали популярными во всем мире, а в США их делают с начала 50-х годов XX века. Благодаря готовым модулям есть возможность возводить комфортабельное жилье быстро и экономно. Учитывая высокий уровень адаптивности к различным климатическим условиям эти постройки могут служить уютным семейным гнездышком. Модульные дома - это сооружения контейнерного типа, которым характерно быстрое возведение из отдельных блоков.

Особенности технологии

Модульный дом состоит из минимального набора деталей по сравнению с традиционным строительством. Блочная технология позволяет упростить процессы монтажа дома.

Основа для модульной постройки - металлический каркас, панели и утеплители. Панели, служат основой для пола, стен и потолка. Каркас облицовывается водонепроницаемой ламинированной фанерой для защиты от атмосферных воздействий и покрывается декоративными материалами. Внутренние стены, покрываются износостойкими цементно-стружечными плитами как база под декоративную отделку. Существуют различные варианты декора для модульных зданий. Имеются изоляционные слои для тепла и влаги между внутренней и внешней обшивкой.

Процесс создания модульного дома включает в себя следующие шаги:

  1. Разработку технического проекта, в котором определяются размеры здания, планировка и функциональное назначение помещений.
  2. Подписание контракта с компанией «МодульДом», специализирующейся на изготовлении модульных конструкций.
  3. Подготовительные работы на строительной площадке, включающие разметку и устройство фундамента.
  4. Транспортировку изготовленных модульных элементов на стройплощадку.
  5. Сборку основы здания путем соединения модулей с использованием специализированных фиксаторов.
  6. Установку системы коммуникаций в процессе строительства.
  7. Устройство кровельного покрытия.
  8. Монтаж напольных покрытий.
  9. Оформление наружной части фасада.
  10. Отделку внутренних поверхностей стен, включая предварительную и финишную отделку.

Эти 10 шагов реализуются очень оперативно, по сравнению с капитальным строительством.

Преимущества

Основные преимущества построек от «МодульДом» - скорость, мобильность, экономия, долговечность, надежность и легкость модернизации. Изготовление модульного дома занимает максимум 1,5-2 месяца. За этот период модульный дом готов к заселению. Не нужен сложный и тяжелый фундамент, а монтаж можно осуществить даже в зимний период. Сразу после завершения установки вы можете свободно заселяться. Сама сборка на участке занимает часы, а не месяцы.

Модульный дом обойдется вам в 20-30% от стоимости домов на основе кирпича, бетона или газобетона. Вы сможете сэкономить на фундаменте, на рабочей силе и расходных материалах. Цена на модуль, как правило, в два раза ниже, чем на аналогичные конструкции из дерева или кирпича.

Дома по модульной технологии гарантированно прослужат 50 лет. Конструкции хоть и легкие, но достаточно надежные. Они без проблем выдержат различные погодные условия: от сильного ветра до больших ливней.

Не стоит забывать и о мобильных возможностях модульных домов. Их можно легко перемещать из одной локации в другую. Если вы захотите поменять местоположение модульного дома, это не составит большого труда. Помимо этого, вы можете видоизменять свой модульный дом. Например, добавить гараж к нему.

Кому подходит модульный дом?

Модульные дома подходят людям, которые в кратчайшие сроки хотят получить готовый дом и не связываться с долгим и дорогостоящим традиционным строительством. В условиях российской агрессии много украинцев лишились своих домов. Они не могут ждать долгих и дорогостоящих капитальных построек. Особенно по причине больших финансовых потерь. Поэтому выбор модульных домов станет хорошим выходом из ситуации.

Большинство владельцев домов с модульной структурой положительно оценивают свое решение, выделяя такие преимущества, как высокое качество используемых материалов и уютное пространство внутри дома. «МодульДом» представляет комфортные проекты домов BARNHOUSE 52 и COMFORT HOUSE 58, которые характеризуются досконально проработанным дизайном и уютом.
 

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