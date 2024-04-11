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Почему ломаются металлопластиковые окна
14:07 11.04.2024 |
Современные изящные профили из ПВХ, оберегающие от сквозняков и шума улицы, давно перестали быть шиком. Комфорт, который они создают в жилище, становится таким привычным, что когда случается поломка, это в прямом смысле вызывает панику и дисбаланс жизни.
В большинстве случаев металлопластиковые окна ломаются из-за производственного брака или некачественной сборки. Но определенный процент неисправностей приходится и на неправильную эксплуатацию: кто-то либо вообще не ухаживает за оконным механизмом, либо делает это неправильно.
Эксперты из компании Bliss, много лет осуществляющие установку и ремонт металлопластиковых окон в Киеве назвали самые распространенные причины, которые выводят из строя даже самые прочные конструкции.
Долго держите окна нараспашку
Ранней весной и осенью, когда все благоухает и воздух кажется бархатным, очень хочется впустить эту магию природы в дом не через щель для проветривания, а полным ходом. Мы открываем настежь окна и оставляем их так до тех пор, пока не наступают жара или холод. И совершаем большую ошибку, говорят специалисты.
Несмотря на то, что рама изготовлена из легкого пластика, она все равно слишком тяжела, чтобы петли могли долго удерживать ее в открытом положении без деформации.
Неправильно ухаживаете за рамой и фурнитурой
Многие хозяйки считают, что стекло и пластик очищаются одними и теми же средствами, а для металлических элементов можно использовать растительное масло. Это колоссальное заблуждение, создающее много проблем.
Растворитель и абразивы губительны для пластика, точно также как жесткая или проволочная губка, говорят в Bliss. А бензин, которым некоторые пытаются убрать устойчивые загрязнения, вообще категорически запрещен! Если нет специальных средств по уходу за металлопластиковыми окнами, лучше использовать обычный мыльный раствор и фланелевую тряпку, а фурнитуру обрабатывать WD-40 - универсальной смазкой, защищающей от коррозии и промерзания.
Чинить самим или вызвать мастера?
Даже если на первый взгляд поломка выглядит незначительной, лучше обратиться к специалисту.
Опытный мастер проведет тщательную диагностику ваших окон, при необходимости отрегулирует или поменяет детали фурнитуры, устранит поддувания между окном и подокнником, заменит уплотнительную резину, реконструирует профиль - склеит и очистит его от пыли, следов резины, герметика и пены. Кроме того, проконсультирует, как грамотно ухаживать за металлопластиковыми окнами и порекомендует правильные чистящие средства.
Сколько раз нужно профилактировать пластиковые окна
Очищать рамы из ПВХ и смазывать фурнитуру нужно дважды в год, в демисезон - весной и осенью. Если нет дефектов, мастера для диагностики и профессиональной профилактики можно вызывать один раз в два года.
От чистоты стеклопакетов зависит, сколько естественного света попадает в дом, поэтому им нужно регулярное внимание. Мойте их чистой водой с уксусом или мыльным раствором, а затем насухо протирайте.
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