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АНАЛІТИКА

Почему ломаются металлопластиковые окна

14:07 11.04.2024 |

Прес-релізи

Современные изящные профили из ПВХ, оберегающие от сквозняков и шума улицы, давно перестали быть шиком. Комфорт, который они создают в жилище, становится таким привычным, что когда случается поломка, это в прямом смысле вызывает панику и дисбаланс жизни.


В большинстве случаев металлопластиковые окна ломаются из-за производственного брака или некачественной сборки. Но определенный процент неисправностей приходится и на неправильную эксплуатацию: кто-то либо вообще не ухаживает за оконным механизмом, либо делает это неправильно. 


Эксперты из компании Bliss, много лет осуществляющие установку и ремонт металлопластиковых окон в Киеве назвали самые распространенные причины, которые выводят из строя даже самые прочные конструкции. 


Долго держите окна нараспашку 

Ранней весной и осенью, когда все благоухает и воздух кажется бархатным, очень хочется впустить эту магию природы в дом не через щель для проветривания, а полным ходом. Мы открываем настежь окна и оставляем их так до тех пор, пока не наступают жара или холод. И совершаем большую ошибку, говорят специалисты.  


Несмотря на то, что рама изготовлена из легкого пластика, она все равно слишком тяжела, чтобы петли могли долго удерживать ее в открытом положении без деформации.


Неправильно ухаживаете за рамой и фурнитурой 

Многие хозяйки считают, что стекло и пластик очищаются одними и теми же средствами, а для металлических элементов можно использовать растительное масло. Это колоссальное заблуждение, создающее много проблем. 


Растворитель и абразивы губительны для пластика, точно также как жесткая или проволочная губка, говорят в Bliss. А бензин, которым некоторые пытаются убрать устойчивые загрязнения, вообще категорически запрещен! Если нет специальных средств по уходу за металлопластиковыми окнами, лучше использовать обычный мыльный раствор и фланелевую тряпку, а фурнитуру обрабатывать WD-40 - универсальной смазкой, защищающей от коррозии и промерзания.   


Чинить самим или вызвать мастера?

Даже если на первый взгляд поломка выглядит незначительной, лучше обратиться к специалисту. 


Опытный мастер проведет тщательную диагностику ваших окон, при необходимости отрегулирует или поменяет детали фурнитуры, устранит поддувания между окном и подокнником, заменит уплотнительную резину, реконструирует профиль - склеит и очистит его от пыли, следов резины, герметика и пены. Кроме того, проконсультирует, как грамотно ухаживать за металлопластиковыми окнами и порекомендует правильные чистящие средства.


Сколько раз нужно профилактировать пластиковые окна

Очищать рамы из ПВХ и смазывать фурнитуру нужно дважды в год, в демисезон - весной и осенью. Если нет дефектов, мастера для диагностики и профессиональной профилактики можно вызывать один раз в два года. 


От чистоты стеклопакетов зависит, сколько естественного света попадает в дом, поэтому им нужно регулярное внимание. Мойте их чистой водой с уксусом или мыльным раствором, а затем насухо протирайте.
 

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