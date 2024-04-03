Основи медичної допомоги при травмах і пораненнях у дітей: ключові аспекти та рекомендації від Experts Club

У сучасних реаліях, знання основ медичної допомоги при травмах і пораненнях у дітей стає необхідністю не тільки для медичних працівників, а й для широкого загалу. У новому відео на YouTube-каналі Experts Club лікарка-анестезіологиня медичної групи ADONIS Мар'яна Болюк розглянула основні аспекти та рекомендації, що допоможуть надати необхідну допомогу в критичних ситуаціях, ґрунтуючись на останніх даних Міністерства охорони здоров'я України та міжнародних організацій.

Основні аспекти медичної допомоги при травмах

Травми та поранення у дітей - це серйозна проблема, яка потребує негайного та правильного реагування. За даними Міністерства охорони здоров'я України, останніми роками кількість травм у дітей неухильно зростає. Лише за останній рік майже 97500 українців звернулися по медичну допомогу через травми різного ступеня тяжкості, отримані внаслідок падінь та інших нещасних випадків.

За останніми даними, понад 1806 дітей в Україні постраждали внаслідок воєнних дій. Згідно з інформацією від ювенальних прокурорів, 537 дітей загинули, а понад 1269 отримали травми різного ступеня тяжкості. Найбільшу кількість постраждалих дітей зареєстровано в наступних областях: у Донецькій області - 524, Харківській - 343, Херсонській - 149, Київській - 130, Дніпропетровській - 125, Миколаївській - 103 і Запорізькій - 100.

"Серед основних причин ранніх смертей під час травм виділяються забої центральної нервової системи та кровотечі. Важливо знати, що своєчасне надання першої медичної допомоги може врятувати життя і значно зменшити ризик серйозних наслідків для здоров'я", - пояснила Болюк.

Як заявив засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club Максим Уракін, проєкт займався і займається всіма видами допомоги цивільному населенню під час військових дій.

"Згідно з даними ООН, в Україні за 2 роки вже вбито близько 11 тисяч цивільних, з яких близько 600 діти. Після реалізованого проєкту "Знайди близьких" ми витрачаємо наші зусилля на тренінги з медицини для надання першої допомоги для дорослих і дітей, проводимо практичні семінари для журналістів і вчителів з метою отримання практичних навичок, що можуть врятувати здоров'я та життя постраждалих", - наголосив Уракін.

Рекомендації з надання першої допомоги

Важливо пам'ятати про базові принципи надання першої допомоги в разі травм і поранень. Основні рекомендації від Мар'яни Болюк та Experts Club, перелічені у відео:

Оцінка стану потерпілого: перевірити свідомість, дихання, пульс.

Зупинка кровотечі: використовувати прямий тиск на рану і, за необхідності, накласти джгут вище місця травми для тимчасової зупинки артеріальної кровотечі.

Запобігання шоку: укласти потерпілого, підняти ноги, забезпечити тепло і комфорт.

Негайний виклик екстреної медичної допомоги: у разі серйозних травм необхідно якомога швидше звернутися за професійною медичною допомогою.

Також вкрай важливо регулярно проходити навчання з надання першої допомоги, щоб оновлювати знання та вміння, які можуть врятувати життя.

Знання основних принципів надання першої допомоги при травмах і пораненнях у дітей є критично важливим для кожного з нас. У сучасному світі, де нещасні випадки трапляються щодня, ці знання та вміння можуть стати вирішальними в порятунку життів. Пам'ятайте, що ваша готовність і здатність діяти в екстреній ситуації можуть зробити значну різницю.

Більш детально про правила надання першої допомоги при травмах дітей можна дізнатися з відео:



