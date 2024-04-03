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Как криповалюта взаимодействует с AI и что из этого может получиться
13:17 03.04.2024 |
Криптовалютные технологии и искусственный интеллект - сферы, к которым проявляется пристальное внимание в последние 10 лет.
Людей теперь интересует не только на биткоин цена в долларах, но и влияние искусственного интеллекта на криптовалюты, взаимодействие двух сфер. В последние годы оба направления существенно продвинулись.
Связь между AI и криптой и ее преимущества
Всем известно, что любые криптовалюты работают на блокчейне, то есть на цифровых технологиях. ИИ может модернизировать эти технологии. Среди главных преимуществ связи AI с криптой выделяют:
В конце концов, AI сможет со временем самостоятельно создавать криптовалюты. На основе алгоритмов обучения можно будет создавать криптомонеты с улучшенными функциями и возможностями.
Как помогает ИИ в торговле криптовалютами
Использование AI необходимо и при торговле цифровыми активами. Среди таких примеров:
Это лишь часть примеров в торговле криптовалютами, где может быть задействован искусственный интеллект.
Перспективы взаимодействия AI и криптовалюты
Уже есть перспективные проекты, где используется такое взаимодействие. Среди наиболее популярных из них: AGIX, GLM, NMR. Это далеко не единственные примеры. Регулярно появляются новые криптовалюты на основе Ethereum и Cardano.
Перспективы у интеграции искусственного интеллекта в мир криптовалют воистину безграничны. Уже сейчас с помощью AI можно намного быстрее и проще выполнять определенные действия во время тог.
Более того, возможность обучения позволяет ориентироваться не только на собственный приобретенный опыт, но и опираться на подсказки от искусственного интеллекта и его аналитические данные.
Множество банков и разработчиков криптовалют планируют не останавливаться на достигнутом и с каждым годом инвестировать все больше средств в дальнейшее развитие искусственного интеллекта. Речь идет о миллиардах долларов ежегодно.
С помощью симбиоза искусственного интеллекта с миром криптовалют можно не просто упростить работу трейдера или усовершенствовать ведение бизнеса, но и сделать процесс майнинга более экономичным. ИИ способен регулировать мощность оборудования во время добычи криптовалюты, оптимизируя энергопотребление.
Пока еще далеко не всем экспертам известны реальные возможности искусственного интеллекта, когда дело касается работы с криптовалютами. С каждым годом открываются все новые горизонты и функции.
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