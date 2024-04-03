Почему выгодно оформлять «Зеленую карту» онлайн, и можно ли это сделать на границе

«Зеленая карта», которая является международным аналогом автогражданки, - документ, который нужно иметь водителю при пересечении границы Украины, в частности со странами ЕС и Молдовой. Для оформления полиса сегодня не обязательно лично обращаться в страховую компанию. Застраховать транспортное средство для выезда за рубеж можно онлайн. Как это сделать, и в чем заключаются преимущества покупки страховки через интернет, рассказываем в статье.

Зачем нужна Green Card

«Зеленая карточка» - это обязательный вид страхования гражданской ответственности, который необходим водителям наземного транспорта для обеспечения финансовой защиты в случае ДТП за рубежом. Если собственник полиса стал виновником аварии на территории чужой страны, возмещение ущерба, нанесенного жизни и здоровью, а также имуществу пострадавшей стороны осуществляется за счет страховой компании. Выплату гарантирует Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ). Отсутствие страховки может обернуться:

необходимостью выплачивать компенсацию из собственного кармана. Кстати, ремонт авто и лечение в Европе стоят намного дороже, чем в Украине;

взысканием огромного штрафа;

арестом или конфискацией движимого имущества;

депортацией с последующим запретом въезда в страну.

При отсутствии Green Card в некоторые государства въехать на автомобиле вообще невозможно.

Где оформить «Грин карту»

Международную автогражданку в Украине оформляют страховые компании, аккредитованные МТСБУ. Водитель или собственник авто может обратиться в СК лично либо приобрести полис на веб-ресурсе страховщика.

Еще более удобный вариант - покупка страховки на сайте или в мобильном приложении Portmone. Зеленая карта онлайн оформляется всего в несколько кликов:

Откройте в каталоге услуг раздел «Страхование». Выберите опцию «Зеленая карта». Укажите тип ТЗ, регион, в который вы отправляетесь, дату начала действия полиса, срок пребывания за границей (от 15 дней до года). Выберите наиболее подходящий вариант страховки из предложенных системой. Заполните анкету с данными о водителе и автомобиле. Совершите платеж с помощью банковской карты. Получите электронный экземпляр полиса на email.

Оформление страховки онлайн позволяет быстро подобрать оптимальный вариант и не тратить время на мониторинг в сети разных предложений. Еще одно преимущество оформления полиса через Portmone - кешбэк 10%, который возвращается на бонусный счет покупателя.

Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный. Правда, на всякий случай стоит сделать распечатку страховки и взять ее с собой в поездку.

Можно ли оформить «Зеленую карту» перед пересечением границы

Согласно нормам законодательства, полис начинает действовать не ранее, чем на следующий день после его приобретения. Безусловно, купить Green Card также можно у посредника на границе, однако выехать с этим документом в этот же день не получится. Кроме того, существует риск связаться с мошенниками или значительно переплатить.

На Portmone представлены предложения от проверенных страховщиков по стандартной стоимости без наценок. Оформить страховку можно накануне запланированного выезда из страны. Кстати, на платформе можно также приобрести автогражданку и туристическую страховку всего за несколько минут.