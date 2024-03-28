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ПриватБанк надає гарантії українським імпортерам продукції з Швеції через шведське експортно-кредитне агентство (EKN)
11:49 28.03.2024 |
Від початку квітня ПриватБанк відкриває нові можливості для українського бізнесу, який працює з компаніями зі Швеції. Як повідомив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв, клієнти, що імпортують товари зі Швеції, за потреби зможуть отримати у ПриватБанку акредитив або гарантії зі страхуванням ризиків шведським експортно-кредитним агентством (EKN). Це сприятиме збільшенню можливостей для імпорту товарів першої необхідності зі Швеції задля відновлення та економічного розвитку бізнесу.
Нагадаємо, нещодавно шведський уряд ухвалив положення про спеціальні експортні кредитні гарантії для України, якими займатиметься EKN. Постанова набирає чинності з 1 квітня 2024 року. Спеціальні експортні кредитні гарантії роблять інвестиції в Україну простішими та менш ризикованими для шведських компаній.
ПриватБанк понад 20 років працює на ринку документарних послуг та має великий досвід роботи з міжнародними гарантіями та акредитивами. Висококваліфіковані спеціалісти банку нададуть допомогу у підготовці контракту, онлайн підтримку та консультації для оперативного проведення міжнародних операцій.
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