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АНАЛІТИКА

Какой протеин лучше для набора массы

12:09 21.03.2024 |

Прес-релізи

Для большинства начинающих посетителей тренажерных залов с худощавым телосложением настоящим испытанием может стать не столько выполнение упражнений, сколько набор мышечной массы. Эктоморфам достаточно тяжело набрать вес, а при увеличивающейся интенсивности упражнений и подавно. В этом случае поможет спортпит в комбинации с грамотной диетой. Купить спортивное питание Алматы дает возможность как в обычных спортивных магазинах, так и заказать в интернет-магазинах или на OLX. Но, учитывая большое разнообразие как по производителям, так и по составу, у многих возникает вопрос какой конкретно вариант выбрать? Давайте разберемся.


Лучший протеин для новичков

Не существует чудо-протеина, который поможет за месяц набрать «правильные» килограммы с нуля. Важно также соблюдать диету с грамотным насыщением организма полезными микроэлементами и выстраивать программу тренировок, которая будет способствовать росту мышц.

На начальном этапе приема спортпита важно разобраться с количеством протеина, которое необходимо. Любой боец сначала учится наматывать бинты для бокса и только потом берет в руки перчатки. Ситуация в тренажерном зале практически не отличается. Для новичков с худощавым телосложением, независимо от пола, рекомендуется в день принимать по 250-300 грамм протеина в сутки. Для его большей эффективности также необходимо дополнять спортпит таким же количеством белка из обычных продуктов.

Что касается типа спортивного питания, которое поможет набрать массу, рекомендуется действовать по такому алгоритму:

  • принимать сывороточный протеин сразу после пробуждения;
  • употреблять гейнер в течение всего дня;
  • пить комплексный протеин за полчаса до отхода ко сну.

    • Теперь давайте поговорим о каждом типе протеина немного подробнее.


    Сывороточный протеин

    Данный тип спортивного питания характеризуется многокомпонентным составом с преобладанием лейцина, что обеспечивает высокую биологическую ценность белка. Он также обеспечивает высокий анаболический эффект и отличается хорошими метаболическими характеристиками. Прием такого протеина сразу после пробуждения позволяет защитить мышцы от утреннего катаболизма.


    Гейнер

    В составе гейнера около 50% занимают углеводы, при этом такой спортпит также насыщен белками. Его прием не только способствует набору мышечной массы, но и добавляет энергии, что очень важно для сохранения интенсивности тренировок. Пить гейнер лучше по следующему графику:

  • одну порцию за час до начала тренировки;
  • порцию через 15 минут после начала занятий;
  • порцию сразу после тренировки;
  • по одной порции между приемами пищи, но не менее четырех в день.

    • При соблюдении графика вы сможете быстро восстановиться после тренировки и избежать истощения организма.


    Комплексный протеин

    Данный тип спортивного питания состоит из 6 видов белка и используется для приема при различных типах физических нагрузок. Он не просто способствует набору мышечной массы новичками, а также защищает ткани от ночного катаболизма. Именно поэтому комплексный протеин рекомендован к употреблению перед сном.


    Что добавить к спортивному питанию?

    Прием спортпита важно дополнять:

  • грамотными силовыми тренировками (не менее трех раз в неделю, желательно вечером);
  • кардионагрузками по 10-20 минут после силовых упражнений;
  • правильным питанием: 5-7 приемов пищи, большинство из которых должно проходить до 16:00;
  • обильным питьем (не менее 3 литров воды в день).

    • Комплексный подход позволит вам быстро и эффективно набрать «правильную» массу и выстроить тело мечты.
     

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