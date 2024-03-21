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Какой протеин лучше для набора массы
12:09 21.03.2024 |
Для большинства начинающих посетителей тренажерных залов с худощавым телосложением настоящим испытанием может стать не столько выполнение упражнений, сколько набор мышечной массы. Эктоморфам достаточно тяжело набрать вес, а при увеличивающейся интенсивности упражнений и подавно. В этом случае поможет спортпит в комбинации с грамотной диетой. Купить спортивное питание Алматы дает возможность как в обычных спортивных магазинах, так и заказать в интернет-магазинах или на OLX. Но, учитывая большое разнообразие как по производителям, так и по составу, у многих возникает вопрос какой конкретно вариант выбрать? Давайте разберемся.
Лучший протеин для новичков
Не существует чудо-протеина, который поможет за месяц набрать «правильные» килограммы с нуля. Важно также соблюдать диету с грамотным насыщением организма полезными микроэлементами и выстраивать программу тренировок, которая будет способствовать росту мышц.
На начальном этапе приема спортпита важно разобраться с количеством протеина, которое необходимо. Любой боец сначала учится наматывать бинты для бокса и только потом берет в руки перчатки. Ситуация в тренажерном зале практически не отличается. Для новичков с худощавым телосложением, независимо от пола, рекомендуется в день принимать по 250-300 грамм протеина в сутки. Для его большей эффективности также необходимо дополнять спортпит таким же количеством белка из обычных продуктов.
Что касается типа спортивного питания, которое поможет набрать массу, рекомендуется действовать по такому алгоритму:
Теперь давайте поговорим о каждом типе протеина немного подробнее.
Сывороточный протеин
Данный тип спортивного питания характеризуется многокомпонентным составом с преобладанием лейцина, что обеспечивает высокую биологическую ценность белка. Он также обеспечивает высокий анаболический эффект и отличается хорошими метаболическими характеристиками. Прием такого протеина сразу после пробуждения позволяет защитить мышцы от утреннего катаболизма.
Гейнер
В составе гейнера около 50% занимают углеводы, при этом такой спортпит также насыщен белками. Его прием не только способствует набору мышечной массы, но и добавляет энергии, что очень важно для сохранения интенсивности тренировок. Пить гейнер лучше по следующему графику:
При соблюдении графика вы сможете быстро восстановиться после тренировки и избежать истощения организма.
Комплексный протеин
Данный тип спортивного питания состоит из 6 видов белка и используется для приема при различных типах физических нагрузок. Он не просто способствует набору мышечной массы новичками, а также защищает ткани от ночного катаболизма. Именно поэтому комплексный протеин рекомендован к употреблению перед сном.
Что добавить к спортивному питанию?
Прием спортпита важно дополнять:
Комплексный подход позволит вам быстро и эффективно набрать «правильную» массу и выстроить тело мечты.
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