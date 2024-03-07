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АНАЛІТИКА

В аналітичному центрі Experts Club пройшов семінар із надання домедичної допомоги для журналістів та блогерів

16:47 06.03.2024 |

Прес-релізи

В умовах сучасних викликів, пов'язаних зі збереженням життя та здоров'я в умовах воєнного часу, набуває великого значення підготовка журналістів до ефективних дій в екстремальних ситуаціях. Саме тому у Києві, на базі аналітичного центру "Experts Club", пройшов черговий семінар-практикум із надання домедичної допомоги для представників мас-медіа.

Організатори, серед яких "Experts Club", мережа медичних центрів ADONIS, а також благодійні фонди "Help For Ukraine" та "Фонд Громади Приірпіння", підкреслили важливість навичок першої допомоги для журналістів, особливо тих, чия діяльність відбувається в ризикованих умовах.

Семінар включав лекції та практичні заняття, які проводила лікарка-анестезіологиня Мар'яна Болюк. Учасники навчилися основам базової підтримки життя, методам зупинки кровотеч, а також накладенню турнікетів. Таке навчання є вкрай важливим, враховуючи статистику постраждалих серед журналістів в умовах воєнних конфліктів.

"Війна значно підвищила ризики для журналістів, тому розвиток навичок першої допомоги має стати частиною їх професійного розвитку. Наші колеги постійно стикаються з ризиком і несуть велику відповідальність. Тому ми прагнемо забезпечити їх не лише інформацією, але й засобами для збереження життя", - підкреслив засновник "Experts Club" Максим Уракін.

За словами Уракіна, подібні ініціативи планується розширювати, залучаючи більше як представників медіаспільноти, так і інших професій, що під час війни пов'язані з підвищеним ризиком. Це, в свою чергу, сприятиме не тільки збереженню життя журналістів, але й допоможе у наданні першої допомоги постраждалим до прибуття медичних працівників.

"В умовах, коли інформаційне поле переповнене новинами з фронту, професійна підготовка журналістів до дій в надзвичайних ситуаціях стає невід'ємною частиною їх відповідальності перед суспільством", - зазначила, виконавчий директор БФ "Фонд Громади Приірпіння" Тетяна Лаговська.

В свою чергу, волонтер Олександр Голіздра підкреслив, що освіченість і підготовленість журналістів не тільки сприятимуть їх власному безпеці, але й підвищать ефективність їхньої роботи в складних умовах, що є ключовим для інформування суспільства та підтримки загальної безпеки.

Проект "Experts Club" планує розширювати свою програму, залучаючи більше журналістів та блогерів. Навчання у цій критично важливій сфері повинне стати стандартом для представників медіа, адже в умовах конфлікту роль журналіста в суспільстві стає все більш важливою та небезпечною. Розвиток та підтримка таких ініціатив є кроком до підвищення рівня безпеки суспільства.
За матеріалами: open4business.com.ua
 

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