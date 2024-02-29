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ПриватБанк запустив прямі грошові перекази з Канади в Україну
12:36 29.02.2024 |
Українці відтепер зможуть отримувати швидкі та доступні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству ПриватБанку та канадської фінтех компанії RemitBee. Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, до кінця березня 2024 року перший переказ на суму до 250 канадських доларів з Канади в Україну через нового партнера PrivatMoney можна буде зробити безкоштовно. Мінімальна сума переказу становить всього 10 дол.
"Щоб чисельна діаспора та українці, що зараз перебувають за кордоном, могли завжди зручно та швидко підтримати рідних та друзів в Україні, ми розширюємо географію партнерів системи доступних грошових переказів PrivatMoney і виходимо на канадський ринок, - говорить Дмитро Мусієнко. - Унікальні технології банку дозволяють отримувати перекази онлайн з будь якої країни світу просто на картку, без зайвих зусиль та витрат".
Надіслати з Канади в Україну переказ RemitBee можна через сайт чи мобільний додаток компанії. Отримати переказ RemitBee через PrivatMoney можна автоматично на картку (якщо відправник вказав дані картки одержувача), з контрольним номером переказ можна отримати в Приват24 (веб сайт і мобільний додаток), ТСО, АТМ, через відділення банку, службу підтримки клієнтів 3700 та онлайн допомогу в чаті в Приват24.
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