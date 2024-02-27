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АНАЛІТИКА

Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР

11:14 26.02.2024 |

Прес-релізи

У Києві, навчальний центр Experts Club у колаборації з Art Gallery Universe започаткували унікальну арт-терапевтичну програму, націлену на допомогу особам, що страждають від посттравматичного стресового розладу (ПТСР). В рамках цієї ініціативи, було організовано виставку під назвою "Відновлення життя: проект мистецтво та реабілітація", де видатні українські митці, такі як Ігор Мошков та Є-Людмира Світла, представили свої твори, що відображають їхній особистий досвід боротьби та переосмислення емоційних станів, спричинених ПТСР.

Максим Уракін, ініціатор Experts Club, наголосив на значенні виставки як арттерапевтичного методу корекції стресових станів, зокрема ПТСР, особливо в умовах сучасних викликів, з якими стикаються багато українців.

"Ця виставка - це більше, ніж мистецтво. Це можливість для відвідувачів відчути зцілення та надію через живопис, адже психоемоційний стан багатьох українців наразі потребує підтримки в умовах війни та постійного впливу травмуючих факторів", - зазначив він.

Людмира Світла, засновниця Art Gallery Universe, поділилася своєю метою - через мистецтво спонукати до самопізнання та самовираження, вважаючи його ключем до внутрішнього миру.

Відвідувачі виставки поділилися своїми враженнями, зазначивши глибоке емоційне сприйняття та персональне значення кожного арт-об'єкта. Проект "Відновлення життя" висвітлює мистецтво не просто як засіб для естетичного задоволення, а як ефективний інструмент для духовного оздоровлення та протидії стресу.

Арт-терапія відіграє важливу роль у корекції ПТСР та інших стресових розладів, оскільки вона дозволяє особам виражати свої почуття та досвід через творчість, що часто є недоступним через слова. Це форма психотерапії сприяє зниженню рівня тривоги, стресу, покращує настрій та сприяє емоційному відновленню. Включення арт-терапії в програми реабілітації для людей з ПТСР та інших стресових розладів може значно підвищити їх ефективність, надаючи унікальний підхід до лікування та самовираження.
 

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