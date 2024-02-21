Ідеї подарунків до дня народження від Flowers.ua

День народження https://flowers.ua/ua/den-rozhdeniya - це одне з найулюбленіших свят, на яке традиційно заведено дарувати подарунки. Однак перед цим найчастіше вас відвідують роздуми про те, який саме презент підібрати, що саме буде доречно та гарно. Якщо ви все ще губитеся в здогадах, що ж вручити мамі, подрузі, дружині, чоловікові або ще будь-кому, вибирайте букет квітів https://flowers.ua/ua/bukety-tsvetov . Це універсальний варіант, з яким ви точно не помилитеся. А, щоб заощадити багато часу і вибрати найсвіжіший букет, найкраще зробити замовлення в інтернет магазині квітів Flowers.ua https://flowers.ua . Звичайно, добре б знати смаки та переваги адресата, але дотримуючись кількох простих правил, квіти будуть вигідно виглядати у будь-якому випадку.

Який букет квітів вибрати

Квіти дівчині. Якщо ви хочете справити враження на дівчину, з якою тільки почали зустрічатися або плануєте завести романтичні стосунки, подаруйте їй 21 червону троянду, рожеві троянди в капелюшній коробці або оберемок кущових троянд. Ваша обраниця безперечно оцінить такий жест. Не хвилюйтесь, впевнено робіть перші кроки, і ви неодмінно досягнете мети.

Квіти дружині. Подарувати квіткову композицію дружині найлегше, адже за роки шлюбу ви вже напевно встигли вивчити її смаки. Букет червоних, кремових чи білих троянд у будь-якому випадку стане чудовим вибором.

Квіти мамі, бабусі чи колезі по роботі. Щоб зробити приємний презент на уродини таким людям, віддавайте перевагу подарунковим кошикам із фруктами чи солодощами. Будь-якій жінці приємно отримувати подарунки, а такі кошики виглядають ненав'язливо та підходять до будь-якого приводу.

Квіти дітям. Дітям та підліткам сміливо даруйте м'які іграшки або яскраві повітряні кульки. Якщо вони і не гратимуться з ними, то з радістю поставлять у себе в кімнаті, як елемент декору.

ТОП-7 ідей подарунків до дня народження від Flowers.ua

Букет на день народження коханій. Розкішний букет із 15 червоних троянд - це безумовно вираз вашої найглибшої пристрасті та любові. Кожна троянда, як яскравий символ вашого вогненного почуття, надає чарівності і романтики будь-якому моменту. Ця витончена композиція - це ідеальний спосіб висловити свої почуття коханій людині. Яскравий букет на день народження, що складається з 5 гілок білої ромашкової хризантеми, статиці, гіпсофіли, зелені. Кожна квітка в цьому букеті - це як окремий образ в елегантному танці природи. Букет відзначається барвистістю та неперевершеною грацією кожної квітки. Цей букет стане прекрасним подарунком для тих, хто цінує неординарність та красу природи. Букет "У День народження, з коханням!" (25 червоних троянд висотою до 60 сантиметрів). Цей букет - це яскрава декларація вашої любові та поваги до того, хто приймає вітання в цей день. Кожна троянда в цьому букеті - це ніжний акорд у великій симфонії вашої поваги та вдячності. Композиція у коробці "З Днем народження". (1 рожева орхідея, 6 білих троянд, 3 гілки кущової рожевої троянди, капелюшна коробка). Від цього букету лунає атмосфера свята, тепла і відчуття затишку. Композиція створена, щоб подарувати посмішку і радість, що довгий час нагадуватимуть про вашу турботу. Букет "Казка мого життя" (5 кремових троянд, 3 гілки ніжної еустоми, 5 гілок кущової троянди, альстромерії, зелень). У цьому гарному збірному букеті відзначається особлива гармонія кольорів і форм. Троянди, еустоми та альстромерії сплітаються в неймовірно красивий ансамбль, що вражає своєю вишуканістю та виразністю. Гігантський бежевий ведмедик і 25 червоних троянд. Чарівний гігантський ведмедик та гарний букет троянд - безперечний топ у рейтингу найочікуваніших подарунків до свята у прекрасних дівчат. Цей вражаючий серце дует поєднує ніжну велич ведмедя і теплоту червоних троянд, створюючи неповторний образ кохання та прихильності до коханої особи. 301 різнокольоровий тюльпан. Кошик квітів зі 301 різнокольоровим тюльпаном - неймовірно вражаюча краса, яка принесе радість та святковий настрій у особливій день народження. Завдяки строкатій палітрі тюльпанів цей букет стає справжнім об'єктом мистецтва і безсумнівно притягне всі погляди до себе.

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