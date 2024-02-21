Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ванны моечные из нержавеющей стали и другое профессиональное оборудование для общепита

20:49 20.02.2024 |

Прес-релізи

Эффективность работы ресторана, школьной столовой и другого предприятия пищевой промышленности зависит не только от квалификации персонала, но и от степени автоматизации и механизации производства. Качественное, производительное и удобное оборудование для общепита поможет ускорить обработку сырья, приготовление пищи и другие процессы. Заказать такую технику лучше у ее производителя - фирмы DSTO (Украина), которая выпускает широкий спектр изделий из нержавеющей стали для рестораторов.

Купить оборудование для столовой


Для организации работы заведению общественного питания понадобится следующее оборудование для школьной столовой:

  • технологическое - облегчает чистку, нарезку, смешивание продуктов, замешивание теста и пр. (миксеры, мясорубки, овощерезки и т.п.)
  • тепловое - предназначено для тепловой обработки сырья и полуфабрикатов в заданном температурном режиме (печи, пароконвектоматы и пр.);
  • холодильное - позволяет хранить охлажденными продукты и готовую еду, а также работать с низкотемпературным сырьем (витрины, морозильные камеры, холодильные столы и т.д.);
  • вспомогательное (вытяжки, ванны из нержавейки промышленные, лари для сыпучих продуктов и пр.);
  • специализированная мебель (столы для разделки мяса, стеллажи, тумбы);
  • линии раздачи, предназначенные для ускорения выдачи блюд в столовых самообслуживания.

    • Вышеперечисленные категории изделий для пищеблока работают в постоянном контакте с влагой, кислотами, рассолами, жирами, паром, испытывают термические и другие нагрузки, что требует особого подхода к выбору материалов. Поэтому предприятия общепита широко используют оборудование для столовых из нержавейки, которая имеет следующие преимущества перед углеродистыми нелегированными сталями:

  • отличается высокой коррозионной стойкостью;
  • проста в уходе и легко отмывается от пятен жира и прочих загрязнителей;
  • не теряет внешний вид по мере эксплуатации (при интенсивном абразивном воздействии на полированной нержавейке появляются царапины);
  • >соответствует гигиеническим нормам пищепрома;
  • хорошо вписывается в любой интерьер торгового зала.

    • Высокая цена на оборудование для столовой компенсируется увеличением срока его эксплуатации. При этом стоимость можно снизить, если закупать технику без посредников - непосредственно в ДСТО. На складах компании (Киев, Харьков) представлен широкий спектр готового оборудования, но производитель также осуществляет изготовление техники на заказ с доставкой по всей стране (Львов, Одесса, Днепр и пр.).



    Купить ванну из нержавеющей стали


    Приобретая нержавеющее оборудование для столовой, не забудьте о профессиональной технике для ухода за посудой и инвентарем. Ускорить и упростить эти процессы поможет металлическая ванна моечная из нержавейки, производство которой осуществляется из качественной пищевой стали. Ее размеры выбираются в зависимости от количества посуды и необходимой часовой производительности. На то, сколько стоит моечная ванна из нержавейки, влияют не только габариты, но и следующие факторы:

  • количество секций (выпускаются односекционные ванны моечные из нержавеющей стали, а также аналоги с 2 и 3 секциями);
  • тип столешницы (без борта или с бортом);
  • глубина мойки - ванна моечная из нержавеющей стали может иметь чашу глубиной от 250 до 500 мм;
  • технология изготовления чаши (штамповка, сварка);
  • материал полки и всего изделия.

    • Если вам понадобилась ванна моечная из нержавейки, ее можно приобрести в ДСТО по выгодной цене с доставкой в Запорожье, Винницу, Черновцы и другой украинский город.
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 38,4756
    		  0,1909
    		 0,50
    EUR
    		 1
    		 41,5421
    		  0,3018
    		 0,73

    Курс обміну валют на вчора, 10:48
      куп. uah % прод. uah %
    USD 38,0788  0,15 0,40 38,6358  0,20 0,51
    EUR 41,0365  0,17 0,41 41,7815  0,14 0,34

    Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
      куп. uah % прод. uah %
    USD 38,4600  0,18 0,47 38,4700  0,17 0,44
    EUR -  - - -  - -

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес