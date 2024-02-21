Ванны моечные из нержавеющей стали и другое профессиональное оборудование для общепита

Эффективность работы ресторана, школьной столовой и другого предприятия пищевой промышленности зависит не только от квалификации персонала, но и от степени автоматизации и механизации производства. Качественное, производительное и удобное оборудование для общепита
поможет ускорить обработку сырья, приготовление пищи и другие процессы. Заказать такую технику лучше у ее производителя - фирмы DSTO (Украина), которая выпускает широкий спектр изделий из нержавеющей стали для рестораторов.
Купить оборудование для столовой
Для организации работы заведению общественного питания понадобится следующее оборудование для школьной столовой:
технологическое - облегчает чистку, нарезку, смешивание продуктов, замешивание теста и пр. (миксеры, мясорубки, овощерезки и т.п.)
тепловое - предназначено для тепловой обработки сырья и полуфабрикатов в заданном температурном режиме (печи, пароконвектоматы и пр.);
холодильное - позволяет хранить охлажденными продукты и готовую еду, а также работать с низкотемпературным сырьем (витрины, морозильные камеры, холодильные столы и т.д.);
вспомогательное (вытяжки, ванны из нержавейки промышленные, лари для сыпучих продуктов и пр.);
специализированная мебель (столы для разделки мяса, стеллажи, тумбы);
линии раздачи, предназначенные для ускорения выдачи блюд в столовых самообслуживания.
Вышеперечисленные категории изделий для пищеблока работают в постоянном контакте с влагой, кислотами, рассолами, жирами, паром, испытывают термические и другие нагрузки, что требует особого подхода к выбору материалов. Поэтому предприятия общепита широко используют оборудование для столовых из нержавейки, которая имеет следующие преимущества перед углеродистыми нелегированными сталями:
отличается высокой коррозионной стойкостью;
проста в уходе и легко отмывается от пятен жира и прочих загрязнителей;
не теряет внешний вид по мере эксплуатации (при интенсивном абразивном воздействии на полированной нержавейке появляются царапины);
>соответствует гигиеническим нормам пищепрома;
хорошо вписывается в любой интерьер торгового зала.
Высокая цена на оборудование для столовой компенсируется увеличением срока его эксплуатации. При этом стоимость можно снизить, если закупать технику без посредников - непосредственно в ДСТО. На складах компании (Киев, Харьков) представлен широкий спектр готового оборудования, но производитель также осуществляет изготовление техники на заказ с доставкой по всей стране (Львов, Одесса, Днепр и пр.).
Купить ванну из нержавеющей стали
Приобретая нержавеющее оборудование для столовой, не забудьте о профессиональной технике для ухода за посудой и инвентарем. Ускорить и упростить эти процессы поможет металлическая ванна моечная из нержавейки, производство которой осуществляется из качественной пищевой стали. Ее размеры выбираются в зависимости от количества посуды и необходимой часовой производительности. На то, сколько стоит моечная ванна из нержавейки, влияют не только габариты, но и следующие факторы:
количество секций (выпускаются односекционные ванны моечные из нержавеющей стали, а также аналоги с 2 и 3 секциями);
тип столешницы (без борта или с бортом);
глубина мойки - ванна моечная из нержавеющей стали может иметь чашу глубиной от 250 до 500 мм;
технология изготовления чаши (штамповка, сварка);
материал полки и всего изделия.
Если вам понадобилась ванна моечная из нержавейки, ее можно приобрести в ДСТО по выгодной цене с доставкой в Запорожье, Винницу, Черновцы и другой украинский город.