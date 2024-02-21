Ванны моечные из нержавеющей стали и другое профессиональное оборудование для общепита

Купить оборудование для столовой

Эффективность работы ресторана, школьной столовой и другого предприятия пищевой промышленности зависит не только от квалификации персонала, но и от степени автоматизации и механизации производства. Качественное, производительное и удобное оборудование для общепита поможет ускорить обработку сырья, приготовление пищи и другие процессы. Заказать такую технику лучше у ее производителя - фирмы DSTO (Украина), которая выпускает широкий спектр изделий из нержавеющей стали для рестораторов.

Для организации работы заведению общественного питания понадобится следующее оборудование для школьной столовой:

технологическое - облегчает чистку, нарезку, смешивание продуктов, замешивание теста и пр. (миксеры, мясорубки, овощерезки и т.п.)

тепловое - предназначено для тепловой обработки сырья и полуфабрикатов в заданном температурном режиме (печи, пароконвектоматы и пр.);

холодильное - позволяет хранить охлажденными продукты и готовую еду, а также работать с низкотемпературным сырьем (витрины, морозильные камеры, холодильные столы и т.д.);

вспомогательное (вытяжки, ванны из нержавейки промышленные, лари для сыпучих продуктов и пр.);

специализированная мебель (столы для разделки мяса, стеллажи, тумбы);

линии раздачи, предназначенные для ускорения выдачи блюд в столовых самообслуживания.

Вышеперечисленные категории изделий для пищеблока работают в постоянном контакте с влагой, кислотами, рассолами, жирами, паром, испытывают термические и другие нагрузки, что требует особого подхода к выбору материалов. Поэтому предприятия общепита широко используют оборудование для столовых из нержавейки, которая имеет следующие преимущества перед углеродистыми нелегированными сталями:

отличается высокой коррозионной стойкостью;

проста в уходе и легко отмывается от пятен жира и прочих загрязнителей;

не теряет внешний вид по мере эксплуатации (при интенсивном абразивном воздействии на полированной нержавейке появляются царапины);

>соответствует гигиеническим нормам пищепрома;

хорошо вписывается в любой интерьер торгового зала.

Высокая цена на оборудование для столовой компенсируется увеличением срока его эксплуатации. При этом стоимость можно снизить, если закупать технику без посредников - непосредственно в ДСТО. На складах компании (Киев, Харьков) представлен широкий спектр готового оборудования, но производитель также осуществляет изготовление техники на заказ с доставкой по всей стране (Львов, Одесса, Днепр и пр.).

Купить ванну из нержавеющей стали

Приобретая нержавеющее оборудование для столовой, не забудьте о профессиональной технике для ухода за посудой и инвентарем. Ускорить и упростить эти процессы поможет металлическая ванна моечная из нержавейки, производство которой осуществляется из качественной пищевой стали. Ее размеры выбираются в зависимости от количества посуды и необходимой часовой производительности. На то, сколько стоит моечная ванна из нержавейки, влияют не только габариты, но и следующие факторы:

количество секций (выпускаются односекционные ванны моечные из нержавеющей стали, а также аналоги с 2 и 3 секциями);

тип столешницы (без борта или с бортом);

глубина мойки - ванна моечная из нержавеющей стали может иметь чашу глубиной от 250 до 500 мм;

технология изготовления чаши (штамповка, сварка);

материал полки и всего изделия.

Если вам понадобилась ванна моечная из нержавейки, ее можно приобрести в ДСТО по выгодной цене с доставкой в Запорожье, Винницу, Черновцы и другой украинский город.