Які є гранти в Україні для бізнесу?

В умовах постійних економічних та політичних змін, український бізнес потребує підтримки, аби рости, розвиватися та створювати нові робочі місця. Одним із джерел такої підтримки можуть стати гранти.

Що таке гранти для бізнесу?

Гранти - це цільове фінансування, яке надається на безповоротній основі для реалізації конкретних проектів або програм. Гранти для бізнесу в 2024 році можуть надаватися як державними, так і міжнародними організаціями, а також приватними фондами.

Гранти можуть надаватися для різних цілей, таких як

Розпочати нову справу. Гранти можуть покрити витрати на придбання обладнання, оренду приміщення, маркетинг та інші необхідні ресурси.

Розвиток існуючого бізнесу. Гранти можуть використовуватися для розширення виробництва, виходу на нові ринки, впровадження нових технологій та інших цілей.

Підтримка інновацій. Гранти можуть надаватися для дослідження та розробки нових продуктів, технологій та послуг.

Підвищення кваліфікації. Гранти можуть використовуватися для оплати навчання, тренінгів та інших програм розвитку персоналу.

Переваги отримання гранту

Безповоротні кошти. Такий грант на бізнес не потрібно повертати, що робить його дуже вигідним джерелом фінансування.

Можливість реалізувати амбітні проекти. Гранти можуть допомогти вам реалізувати проекти, які ви не могли б здійснити за допомогою власних коштів.

Підвищення конкурентоспроможності. Отримання гранту може допомогти вам підвищити конкурентоспроможність на ринку.

Підтримка з боку авторитетних організацій. Отримання гранту від авторитетної організації може дати вашому бізнесу додаткову фінансову спроможність.

Гранти для бізнесу від Дії

єРобота - це урядова програма, яка пропонує гранти для українців, які хочуть розпочати або розвивати власний бізнес. Програма передбачає три напрямки:

1. Гранти на нову справу: до 250 000 грн для безробітних, які хочуть розпочати власний бізнес.

2. Гранти на розвиток: до 1 млн грн для діючих ФОПів, які хочуть розширити свій бізнес.

3. Гранти на навчання: до 30 000 грн для покриття витрат на навчання з підприємництва.

Гранти для бізнесу від міжнародних партнерів

Окрім державних програм, існує багато міжнародних організацій, які пропонують гранти для українського бізнесу. Деякі з них:

1. USAID. Агентство США з міжнародного розвитку пропонує гранти для малих та середніх підприємств, які працюють у сферах сільського господарства, енергетики, інформаційних технологій та інших.

2. Європейський Союз. ЄС пропонує гранти для українських підприємств в рамках програми EU4Business.

3. Канадський фонд підтримки демократії. Фонд пропонує гранти для українських організацій, які працюють у сфері розвитку громадянського суспільства та демократії.

Рекомендації: як збільшити шанси на отримання гранту для бізнесу?

1. Ретельно прочитайте умови конкурсу. Перед тим, як подавати заявку на грант, уважно прочитайте всі умови конкурсу, щоб переконатися, що ваш проект відповідає всім вимогам.

2. Підготуйте якісну заявку. Ваша заявка повинна бути чітко структурованою, лаконічною та інформативною.

3. Підкресліть вплив вашого проекту. Поясніть, як ваш проект буде впливати на розвиток вашого бізнесу, економіки України та суспільства в цілому.

4. Зберіть всі необхідні документи. Переконайтеся, що у вас є всі документи, які необхідні для подання заявки на грант.

5. Будьте готові до співбесіди. Більшість організацій, які пропонують гранти, проводять співбесіди з кандидатами.

Чому в цьому питанні краще звернутися до професіоналів?

Досвід роботи у цій сфері дозволяє знати всі тонкощі оформлення та отримання грантів. Фахівці мають високу кваліфікацію та знання законодавства, що дозволяє їм правильно оформити всі документи та подати заявку на грант.

Пошук грантів, які відповідають вашим потребам, - це важливий інструмент від експертів. Ви зможете отримати наступні послуги:

Консультування з питань оформлення заявки.

Підготовка заявки на грант.

Супровід на всіх етапах конкурсу.

Звернувшись до надійної компанії, ви можете бути впевнені, що отримаєте кваліфіковану допомогу та збільшите свої шанси на отримання гранту.