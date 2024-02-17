У столичному навчальному центрі Experts Club пройде виставка живопису, присвячена подоланню посттравматичного стресового розладу

Київський навчальний центр Experts Club у співпраці з Art Gallery Universe цієї суботи відкриває виставку, що виходить за рамки звичного розуміння мистецтва, наближаючись до терапії та відновлення. "Відновлення життя: проект мистецтво та реабілітація" - це серія робіт, створених сучасними українськими митцями Ігорем Мошковим та Е-Людимирою Світлою, які через живопис передають глибокі емоційні стани та шляхи їх переосмислення та подолання.

"Кожна картина у нашій виставці - це не просто зображення, це діалог між художником та відвідувачем, що допомагає віднайти внутрішню гармонію та мир. Ми створюємо простір, де мистецтво стає інструментом психологічного відновлення тих, хто зіткнувся з випробуваннями", - говорить Максим Уракін, засновник Experts Club.

"Для мене кожен мазок - це крок до осмислення та зцілення. Мої роботи - це історії, які я хочу розповісти, і я вірю, що вони можуть допомогти іншим знайти свій шлях до внутрішнього світла", - в свою чергу зазначила Е-Людимира Світла.

Виставка пропонує непересічний досвід, що об'єднує арт-терапію та мистецтво, надаючи відвідувачам можливість не лише насолодитися живописом, але й відкрити для себе новий інструмент у боротьбі з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) та його наслідками. Проект зосереджується на підтримці духовного здоров'я та психічного відновлення через мистецький вираз, створюючи безпечний простір для особистісного зростання та самовираження.

"Відновлення життя" відображає справжню силу художнього символізму, що полягає не тільки в естетичному задоволенні, але й у його здатності зцілювати та об'єднувати людей навколо мистецтва.

Адреса проведення заходу: Київ, вулиця Василя Тютюнника, 51/1А, офіс 112.

Початок - 17 лютого 2024 року о 15:00.

Кількість учасників заходу обмежена. З питань акредитації ЗМІ звертатись на e-mail [email protected] до 23-00 16.02.2024.