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АНАЛІТИКА

Українські митці, що підкорили світ

12:11 31.01.2024 |

Прес-релізи

Існує усталений стереотип про провінційність українського мистецтва. Цей наратив десятиліттями насаджувався нам і прийшов час його зруйнувати. Найкращий спосіб це зробити через знайомство з українськими митцями, які стали відомими за кордоном. Почнемо з Миколи Пимоненка, який активно виставлявся в Парижі, Мюнхені та інших європейських мистецьких центрах, а його картину «Гопак» прямо з виставки купив Лувр.


Олександр Архипенко зробив кар'єру скульптора в Європі, а потім в США, він став основоположником кубізму в скульптурі, таким чином переосмисливши бачення скульптури як такої. Його київська колега Олександра Екстер, яка навчалась в Парижі та багато працювала в театрі зробила дуже багато для розвитку сценографії. Вона поєднала костюми з декораціями, зробила декорації об'ємними та рухомими, а також запровадила боді-арт для акторів.


Одеситка Соня Делоне підкорила Париж та зробила карколомну кар'єру в світі моди. Вона разом з чоловіком розробили власний стиль у живописі - симультанність. Крім того, вона стала першою жінкою, прижиттєва ретроспективна виставка якої відбулась в Луврі. Безумовно, Соня реалізувалась як мисткиня в Парижі, та ми маємо пам'ятати про її походження з українського півдня та вплив українського традиційного колориту на її подальшу творчість, які неодноразово відмічала сама художниця.


Цей перелік можна продовжувати і далі та більше про успішних українських митців можна дізнатись замовивши лекції в арт-студії «Ліхтарик». А відчути себе художником та спробувати помалювати в техніці відомих майстрів можна на майстер-класах з олійного живопису в творчій студії в центрі Києва.


Крім олійного живопису, студія пропонує акварельний живопис, живопис кавою або живопис вином, флюїд арт, живопис на воді ебру та текстильний розпис. Крім того, в студії можна познайомитись з такими традиційними декоративно-ужитковими розписами, як Петриківка, Самчиківка та вибійка по тканині. На додачу до живописних майстер-класів, арт-студія «Ліхтарик» пропонує заняття з гончарства, свічкарства, писанкарства та мозаїки.


На всі майстер-класи доступні подарункові сертифікати на індивідуальні, парні та групові заняття. Сертифікати діють пів року, що дає можливість обрати зручний час для відвідування заняття.


Крім студійних майстер-класів, є можливість замовити виїзні майстер-класи в офіс або на іншу локацію. Такі заняття користуються попитом на корпоративи та тімбілдінги. Корпоративні майстер-класи можна замовити і онлайн. Для онлайн формату доступні заняття з розпису сумок або футболок, кавового живопису, флюїд арту, свічкарства. Онлайн майстер-класи як варіант творчих корпоративних занять - допомагають об'єднати команду, яка працює дистанційно з різних міст.


Долучайтесь до творчості, пізнавайте українське мистецтво та руйнуйте стереотипи разом з арт-студією «Ліхтарик».

 

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