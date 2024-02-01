Українські митці, що підкорили світ

Існує усталений стереотип про провінційність
українського мистецтва. Цей наратив десятиліттями насаджувався нам і прийшов
час його зруйнувати. Найкращий спосіб це зробити через знайомство з
українськими митцями, які стали відомими за кордоном. Почнемо з Миколи
Пимоненка, який активно виставлявся в Парижі, Мюнхені та інших європейських
мистецьких центрах, а його картину «Гопак» прямо з виставки купив Лувр.
Олександр Архипенко зробив кар'єру скульптора в
Європі, а потім в США, він став основоположником кубізму в скульптурі, таким
чином переосмисливши бачення скульптури як такої. Його київська колега
Олександра Екстер, яка навчалась в Парижі та багато працювала в театрі зробила
дуже багато для розвитку сценографії. Вона поєднала костюми з декораціями,
зробила декорації об'ємними та рухомими, а також запровадила боді-арт для
акторів.
Одеситка Соня Делоне підкорила Париж та зробила
карколомну кар'єру в світі моди. Вона разом з чоловіком розробили власний стиль
у живописі - симультанність. Крім того, вона стала першою жінкою, прижиттєва
ретроспективна виставка якої відбулась в Луврі. Безумовно, Соня реалізувалась
як мисткиня в Парижі, та ми маємо пам'ятати про її походження з українського
півдня та вплив українського традиційного колориту на її подальшу творчість,
які неодноразово відмічала сама художниця.
Цей перелік можна продовжувати і далі та більше
про успішних українських митців можна дізнатись замовивши лекції в арт-студії
«Ліхтарик». А відчути себе художником та спробувати помалювати в техніці
відомих майстрів можна на майстер-класах з олійного живопису в творчій студії в
центрі Києва.
Крім олійного живопису, студія пропонує
акварельний живопис, живопис кавою або живопис вином, флюїд арт, живопис на
воді ебру та текстильний розпис. Крім того, в студії можна познайомитись з
такими традиційними декоративно-ужитковими розписами, як Петриківка, Самчиківка
та вибійка по тканині. На додачу до живописних майстер-класів, арт-студія «Ліхтарик» пропонує
заняття з гончарства, свічкарства, писанкарства та мозаїки.
На всі майстер-класи доступні подарункові сертифікати на індивідуальні, парні
та групові заняття. Сертифікати діють пів року, що дає можливість обрати зручний
час для відвідування заняття.
Крім студійних майстер-класів, є можливість
замовити виїзні майстер-класи в офіс або на іншу
локацію. Такі заняття користуються попитом на корпоративи та тімбілдінги. Корпоративні
майстер-класи можна замовити і онлайн. Для онлайн формату доступні заняття з
розпису сумок або футболок, кавового живопису, флюїд арту, свічкарства. Онлайн майстер-класи
як варіант творчих корпоративних занять - допомагають об'єднати команду, яка
працює дистанційно з різних міст.
Долучайтесь до творчості, пізнавайте українське
мистецтво та руйнуйте стереотипи разом з арт-студією «Ліхтарик».