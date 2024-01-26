Разновидности и назначение матрасов от пролежней

Забота о пациентах, находящихся в лежачем положении, представляет собой сложный процесс. Вместе с тем самому пациенту довольно трудно сохранять статическое положение. Наиболее распространенной проблемой является появление пролежней, которые без должного внимания приводят к появлению серьезных ран и травм. Минимизировать такие проблемы позволяют качественные матрасы для лежачих больных от пролежней. Специальная конструкция таких изделий рекомендуется врачами как эффективное профилактическое средство.

Причины появление пролежней

Перед тем как рассматривать различные типы матрасов, важно более детально изучить основную проблему. Суть заключается в том, что многие части тела человека обладают недостаточной или вовсе слабой защитой со стороны мышц. Это приводит к тому, что кости и суставы тесно контактируют с кожей. При продолжительном сидении или лежании эти участки подвергаются повышенной нагрузке, что приводит к разрушению верхних слоев дермы. Представители компании https://www.medtechnika.com.ua/ назвали наиболее уязвимые места:

ребра и лопатки;

крестец на пояснице;

колени и локти;

верхний отдел таза;

стопы и пятки.

В зону риска входят худые люди, пациенты с анемией избыточным весом, потливостью сбоями температуры тела и нарушением метаболизма в тканях. Многие напрасно недооценивают пролежни, считая их небольшими ранками, которые можно быстро излечить. На самом деле пролежень - это некроз ткани, который устранить довольно проблематично.

Разновидности матрасов от пролежней

Такие изделия являются наиболее эффективным и простым способом предотвращения образования пролежней. Проведенные исследования показали, что из 1000 лежачих пациентов, которые использовали такие матрасы, пролежни появились только в 10 человек. Это поразительные показатели, но нужно правильно подобрать модель.

Классификация матрасов от пролежней:

Статические. Конструктивно имеют сходство с ортопедическими изделиями. Могут иметь различные энергонезависимые наполнители, которые равномерно распределяют нагрузку на тело. Такие модели показаны для пациентов, которые способны к самостоятельному передвижению и не соблюдают строгий постельный режим в горизонтальном положении. Динамические. Имеют множество секций, наполненных воздухом, который подается с определенным интервалом с помощью компрессорного оборудования. Плавное изменение показателей давления на все участки обеспечивает массажный эффект с выраженным профилактическим и терапевтическим действием. Ячеистые. Это подвид динамических моделей, в которых полотно разбито на 100 или более квадратных, или ромбовидных сот с параллельным или диагональным расположением. Лучшим считается шахматный вариант, который улучшает процесс кровообращения тканей. Матрас показан пациентам с массой тела до 100 кг. Трубчатые. Модель актуальна для людей с избыточным весом - более 100-120 кг. В отличие от предыдущего варианта здесь установлены длинные баллоны или трубки в количестве 15-20 шт. Элементы по очереди наполняются воздухом, который поступает от компрессора, создавая массажные движения.

Кроме принципа действия матрасы от пролежней отличаются количеством секций: 1,2,3 и 4. Односекционные модели показаны для обычной кровати и единого лежачего положения. При этом модели на две секции могут дополнительно расположить пациента полулежа и сидя. Что касается четырехсекционных вариантов, то они актуальны для хирургических и реабилитационных кроватей с возможностью автоматического изменения положения элементов. Чтобы не ошибиться с вариантом, потребуется профессиональная консультация лечащего врача, который предоставит индивидуальные рекомендации.