В 2023 году в Украину ввезли более 377 тысяч единиц транспорта - анализ от Sherlock_Ukraine

Майже 400 тисяч транспортних засобів було ввезено в Україну за 2023 рік за даними МВС. Це найнижчі показники за останні 3 роки.

Точна цифра - 377 063 імпортовані транспортні засоби у 2023 рік. І це майже в половину менше, ніж у 2021 році: тоді в країну ввезли 735 956 транспортних засоби.

Найчастіше в країну ввозять легкові авто - 73.7%. Далі йдуть мотоцикли (10.1%) та вантажівки (9.7%).

Кількість ввезених транспортних засобів:

* Легкові 277 866 73.7%

* Мотоцикли 38 262 10.1%

* Вантажні 36 731 9.7%

* Напів-причепи 18 211 4.8%

* Мопеди 2 477 0.7%

* Причепи 1 974 0.5%

* Автобуси 1 103 0.3%

* Квадроцикли 361 0.1%

* Трицикли 78 0.0%

* Середній Вік Авто

Ввезені авто в середньому мають 10 років - на 2 роки молодші, ніж у 2022 році. 50% автомобілів мають 10 і більше років. Найстарша машина 2023 року - Toyota Supra 1990 року.

Тип Палива

Бензин: 43%

Дизель: 33%

Реєстрації по регіонах - лідери

Київ: 11.5%

Львівщина: 10%

Одещина: 7.6%

Популярні Марки Авто 2023:

1️⃣ Volkswagen - 13.1% (49,445 одиниць)

2️⃣ Renault - 9.2% (34,531)

3️⃣ Skoda - 4.9% (18,522)

4️⃣ Nissan - 4.8% (17,925)

5️⃣ Audi - 4.5% (16,880)



Топ Моделей:



1️⃣Volkswagen Golf

2️⃣ Skoda Octavia

3️⃣ Renault Megane

4️⃣ Volkswagen Passat

5️⃣ Renault Megane Scenic

Отже, 2023 рік приніс значне зменшення імпорту автотранспорту в Україну. Лідерами залишаються відомі європейські марки, і, хоча бензинові авто домінують, дизельні транспортні засоби також мають значну частку. Зміна віку автопарку свідчить про прагнення оновлення транспортних засобів в країні.

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