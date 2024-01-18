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В 2023 году в Украину ввезли более 377 тысяч единиц транспорта - анализ от Sherlock_Ukraine
09:18 18.01.2024 |
Майже 400 тисяч транспортних засобів було ввезено в Україну за 2023 рік за даними МВС. Це найнижчі показники за останні 3 роки.
Точна цифра - 377 063 імпортовані транспортні засоби у 2023 рік. І це майже в половину менше, ніж у 2021 році: тоді в країну ввезли 735 956 транспортних засоби.
Найчастіше в країну ввозять легкові авто - 73.7%. Далі йдуть мотоцикли (10.1%) та вантажівки (9.7%).
Кількість ввезених транспортних засобів:
* Легкові 277 866 73.7%
* Мотоцикли 38 262 10.1%
* Вантажні 36 731 9.7%
* Напів-причепи 18 211 4.8%
* Мопеди 2 477 0.7%
* Причепи 1 974 0.5%
* Автобуси 1 103 0.3%
* Квадроцикли 361 0.1%
* Трицикли 78 0.0%
* Середній Вік Авто
Ввезені авто в середньому мають 10 років - на 2 роки молодші, ніж у 2022 році. 50% автомобілів мають 10 і більше років. Найстарша машина 2023 року - Toyota Supra 1990 року.
Тип Палива
Бензин: 43%
Дизель: 33%
Реєстрації по регіонах - лідери
Київ: 11.5%
Львівщина: 10%
Одещина: 7.6%
Популярні Марки Авто 2023:
1️⃣ Volkswagen - 13.1% (49,445 одиниць)
2️⃣ Renault - 9.2% (34,531)
3️⃣ Skoda - 4.9% (18,522)
4️⃣ Nissan - 4.8% (17,925)
5️⃣ Audi - 4.5% (16,880)
Топ Моделей:
1️⃣Volkswagen Golf
2️⃣ Skoda Octavia
3️⃣ Renault Megane
4️⃣ Volkswagen Passat
5️⃣ Renault Megane Scenic
Отже, 2023 рік приніс значне зменшення імпорту автотранспорту в Україну. Лідерами залишаються відомі європейські марки, і, хоча бензинові авто домінують, дизельні транспортні засоби також мають значну частку. Зміна віку автопарку свідчить про прагнення оновлення транспортних засобів в країні.
Слідкуйте за останніми новинами автомобільного ринку України разом з Sherlock - https://t.me/Sherlock_Ukraine
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