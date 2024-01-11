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ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
13:41 11.01.2024 |
ПриватБанк починає новий рік запуском у Приват24 бета версії принципово нової послуги Конверти та запрошує всіх клієнтів стати першими користувачами Конвертів.
Як повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, Конверти - дуже зручний фінансовий інструмент, який допоможе волонтерам швидко гуртом збирати донати, всім клієнтам відкладати власні кошти на важливі цілі та керувати фінансами. Відкрити свій конверт можна прямо у Приват24 - через меню "Конверти" чи меню "Гаманець".
Щоб швидко зібрати необхідну суму донатів, треба лише додати до конверта опис збору, зображення та пошерити Конверт в соціальних мережах. Його поповнити можна як звичайну картку, а всі учасники збору бачитимуть його мету та прогрес досягнення мети.
Для планування власних фінансів чи накопичення на важливі цілі можна відкрити необхідну кількість Конвертів, також збирати з сім'єю або друзями на щось спільне: подорож, візит до ресторану, подарунок на день народження тощо.
При цьому, з Конверта можно витрачати кошти напряму, не переводячи їх на картку - додати конверт в гаманець Google Pay чи Apple Pay. Також з конвертів можна вільно переводити кошти на свої карти, картки інших осіб та навіть на Конверти друзів, знайомих, членів родини тощо.
ПриватБанк чекає на відгуки та пропозиції всіх бета користувачів в Приват24, щоб разом вдосконалити Конверти та зробити їх ще зручнішими. Дізнатися більше про Конверти та залишити відгук чи пропозицію тут https://privatbank.ua/cpa/interview-konvertu.
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