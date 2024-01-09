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АНАЛІТИКА

«Приватбанк» запустив послугу виплати зарплат через смартфон

16:41 09.01.2024 |

Прес-релізи

«Приватбанк» запустив послугу виплати зарплат через смартфон

 

Бізнес клієнти ПриватБанку тепер мають унікальну можливість прямо у смартфоні створювати, редагувати та копіювати зарплатні відомості.

Оновлений функціонал мобільного банку для бізнес клієнтів "Приват24 для бізнесу" дозволяє не лише переглядати та підписувати вже створені зарплатні відомості, як раніше, а і створювати нові відомості та робити платежі до них.

На сьогодні більше половини українського бізнесу виплачують зарплату своїм співробітникам через ПриватБанк, адже сучасні технології банку дозволять значно спростити та автоматизувати виплату зарплат, що працює на ефективність бізнесу.

Виплачуючи зарплату через ПриватБанк клієнти отримують можливість робити зарахування цілодобово та за лічені хвилини. Зарахування зарплати однією відомістю на картки ПриватБанку та картки інших банків позбавляє додаткової роботи з створення кількох відомостей, якщо співробітники бажають отримувати зарплату у різних банках. Для допомоги в вирішенні зарплатних питань працює окрема лінія консультантів з підтримки бухгалтерів.
 

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