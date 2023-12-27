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В Experts club пройшов заключний семінар-дегустація українського вина та вінтажних напоїв
15:42 27.12.2023 |
Минулої п'ятниці, в аналітичному центрі "Experts club" відбувся підсумковий цьогорічний семінар-дегустація українського вина та вінтажних напоїв. Ця подія вкотре зібрала в одній залі представників виноробної індустрії України, професійних дегустаторів, експертів з рітейлу та представників ЗМІ.
Максим Уракін, засновник Experts club, відкрив захід, акцентуючи увагу на важливості відродження та розвитку культури вживання вина та вінтажних напоїв в Україні.
"Українські вина, представлені на сьогоднішній дегустації - лімітовані серії, які поки що не представлені широкому загалу, проте вже відзначені як на українських, так і на міжнародних конкурсах. Наші заходи проводяться з метою підтримки розвитку вітчизняного виноробства та виготовлення міцних напоїв, що дозволить повернути продукції українського виробництва провідні позиції насамперед, на внутрішньому ринку, які, на жаль, в останні роки були втрачені.", - зазначив Уракін.
Засновник Experts club також підкреслив, системний підхід до підтримки українських виробників призведе також до їх виходу на зарубіжні ринки та допоможе розвитку нашої економіки в цілому.
В свою чергу Андрій Стрілець, генеральний менеджер ПрАТ "Князя Трубецького", підкреслив, що попре руйнування, яких зазнала його виноробня внаслідок військових дій, виробництво продовжує відроджуватись та розвиватись.
"Ті сорти вин, які представлені на сьогоднішньому заході - це нові лімітовані колекції 2022 року. І це ознака того, що наша виноробня відновлює виробництво та працює над розширенням асортименту. Ми вирішили змінити назву нашого бренда на Stoic Ukrainian winery, оскільки це має символізувати стійкість України в ці нелегкі часи", - зазначив Стрілець.
Сергій Пархомчук, директор з маркетингу ПрАТ "Князя Трубецького", розповів про нові проєкти підприємства.
"Dnipro Hills - це нове українське вино, створене у співпраці між STOIC Ukrainian winery та виноробнею "Chateau Pinot". У критичний момент 125-річної історії нашої виноробні, "Chateau Pinot" надала нам неоціненну підтримку.
Представники нової для України галузі - виробництва крафтових дистильованих напоїв, Олександр та Леся Слободьян, презентували власну продукцію, серед якої віскі, кальвадос та грапа українського виробництва. CraftSAD - це родинна дистилерія з унікальною історією та філософією, створена подружжям Слободьян. Навіть після втрати лабораторії та дому під час війни, вони не здалися, а знайшли шлях продовжувати створювати унікальні авторські напої для своїх шанувальників. Основа їхньої роботи полягає у двох ключових принципах: використанні локальної сировини (зерна, ягід, фруктів) та пріоритеті якості над кількістю. Це забезпечує CraftSAD можливість виробляти продукцію, яка зберігає неповторний аромат і смак натуральних інгредієнтів і гарантує однаковість кожної партії.
"На заході представлені вже улюблені багатьма авторські напої. "Запечена" базується на старовинному козацькому рецепті, пряному медовому узварі, який спочатку здивує, а потім вразить багатством смаків. Витримані понад 3 роки вишукані віскі та кальвадос - це по-справжньому вартісні напої, яких залишилося дуже мало після знищення будинку", - зазначила Леся Слободьян.
Загалом, захід підкреслив важливість підтримки українських виробників вина та міцних напоїв, а також сприяв популяризації унікальних марок алкоголю вітчизняного виробництва.
Партнером Experts club виступила компанія М'ясний рай.
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