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АНАЛІТИКА

Чому автомобілісти обирають ремонт автоскла замість заміни на нове

10:45 21.12.2023 |

Прес-релізи

Пошкодження лобового скла - одна з найбільш наболілих проблем власників авто в Україні. Головним ворогом стекол є наші дороги: вибоїни, неякісний асфальт, щебенева підсипка уздовж узбіч - ніхто не застрахований від попадання маленького камінчика на великій швидкості. Інша причина - зима й шипована гума.


На відміну від європейських країн, вона в нас не заборонена, і шипи, що вилетіли, становлять велику загрозу тому, хто їде позаду.


Крім усього іншого, падаючі гілки, діти з м'ячем, град та інші чинники також відносяться до причин пошкоджень не тільки лобового, а також бічних і заднього стекол.


Нове скло, разом із роботами з демонтажу та встановлення, - дороге задоволення, а його властивості можуть помітно поступатися штатному. Ось чому досвідчені водії намагаються до останнього його не міняти, вважаючи за краще ремонт автоскла.



Коли раціонально замовити ремонт лобового скла


Ремонт автоскла - це комплекс заходів, спрямованих на відновлення їхньої цілісності та видалення візуального дефекту. Зробити такий ремонт вдається не завжди, але там, де це можливо, професіонал дає гарантію, що в цьому місці деформація зупинена й склу нічого не загрожує, звісно ж, без урахування нових ударів.



Отже, у якому випадку варто робити ремонт автоскла:

  • Незначні сколи з пошкодженням зовнішнього шару триплексу;
  • Відколи з павутинками, якщо вони не мають великої довжини;
  • Тріщини завдовжки до 40 см, якщо вони не доходять до краю лобового скла.



    • Багато автовласників ігнорують проблему й експлуатують авто з тріщинами на склі. Це великий ризик, оскільки у зимовий період у скол або тріщину затікає вода, а при замерзанні лід може розірвати скло. Деформації мають властивість збільшуватися, адже машина постійно в русі, піддається вібрації, а лобове скло відчуває ще й тиск повітряних потоків на швидкості.


    Ремонт автоскла актуальний при поїздці за кордон, адже в багатьох країнах наявність тріщини автоматично ставить автомобіль у категорію аварійних. При продажу автомобіля відремонтоване скло без видимих пошкоджень помітно підвищить ставки й шанси реалізації.


    Де роблять якісний ремонт автоскла


    Ремонт автоскла - складна та відповідальна справа, яка хоча й не займає багато часу, має проводитися досвідченим майстром, який має при собі всі необхідні матеріали та інструменти.


    Основна суть ремонту полягає в ретельному очищенні тріщини або відколу від бруду й дрібних уламків і заповненні простору полімером із подальшим сушінням і поліруванням. Для цього застосовується професійний інструмент: інжектор, ультрафіолетова лампа, полірувальна машинка з насадками, а також дорогі матеріали.


    Дилетантський підхід найчастіше призводить до невдачі: дефекти все одно видно, деформація продовжується, а переробити вже неможливо.


    Тому рекомендується відмовитися від самостійних спроб і звернутися на студію детейлінга, але тільки туди, де є досвідчені фахівці-практики з реставрації автоскла.


    Подивитися примірники робіт, як роблять ремонт автоскла професіонали, можна на сайті автостудії «Чисто & Конкретно», розташованої в центрі Києва.
     

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