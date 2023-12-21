Здоров'я дівчинки: як вибрати гінеколога та з якого віку можна відвідувати фахівця

Здоров'я сечостатевої та репродуктивної системи жінки, а також можливі відхилення чи захворювання у цій сфері часто беруть свій початок ще з дитячого чи підліткового віку. Адже проблеми можуть розпочатися ще в період становлення та розвитку вторинних статевих ознак, початку менструального циклу та розвитку гормонального фону. Тому попри безліч різних думок, багато фахівців все ж рекомендують відвідувати гінеколога не тільки після початку ведення статевого життя, а й у більш ранньому віці.

Отже, як вибрати фахівця та наскільки регулярним має бути його відвідування, ми розповімо далі.





Хто такий дитячий гінеколог і коли його варто відвідати

Дитячий гінеколог - лікар, якого не варто боятися чи соромитися. Навпаки, з раннього віку необхідно розуміти важливість відвідування фахівця такого профілю. Адже від цього може залежати не тільки здатність до народження дітей, а й життя в цілому. пам'ятайте, що статистика онкологічних захворювань, а також ЗПСШ дуже невтішна.

Відвідування спеціаліста такого профілю необхідно проводити не рідше одного разу на рік, починаючи з перших днів життя дитини. У цей період дитячий гінеколог зможе виявити вроджені порушення або дефекти в будові зовнішніх статевих органів, а також визначити характер запальних процесів (якщо такі є), які можуть виникнути внаслідок безперервного носіння памперсів, рідкої їх зміни та інших чинників. Також у ранньому віці у дівчаток часто діагностують синехії або зрощення малих статевих губ, що також може мати дуже серйозні наслідки для сечостатевої системи дитини.

У віці від 6 до 15 років відвідування гінеколога також мусить мати місце. Фахівець зможе оцінити характер розвитку вторинних статевих ознак та надати рекомендації, відповісти на запитання щодо менструації, розвитку молочних залоз, набору або втрати ваги, наявності виділень, початку статевого життя та контрацепції.





Куди записатися на прийом до дитячого гінеколога

Відвідування дитячого гінеколога дозволяє виявити проблеми на ранній стадії та вчасно вжити всіх необхідних заходів для лікування чи профілактики. Своєчасне звернення до фахівця також дасть змогу батькам і дитині отримати всю необхідну інформацію про ті чи інші періоди дорослішання дівчинки. Тому надзвичайно важливо знайти кваліфікованого спеціаліста, з яким юна пацієнтка та її батьки зможуть встановити довірливі стосунки.

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