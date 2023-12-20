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АНАЛІТИКА

Почему автомобилисты выбирают ремонт автостекол вместо замены на новое

18:14 20.12.2023 |

Прес-релізи

Повреждения лобового стекла - одна из самых наболевших проблем владельцев авто в Украине. Главным врагом стекол являются наши дороги: выбоины, некачественный асфальт, щебневая подсыпка вдоль обочин - никто не застрахован от попадания маленького камушка на большой скорости. Другая причина - зима и шипованная резина. В отличие от европейских стран, она у нас не запрещена, и вылетевшие шипы представляют большую угрозу тому, кто едет сзади.

Помимо всего прочего, падающие ветки, дети с мячом, град и прочие факторы также относятся к причинам повреждений не только лобового, а также боковых и заднего стекол.

Новое стекло, вместе с работами по демонтажу и установке, - дорогое удовольствие, а его свойства могут заметно уступать штатному. Вот почему опытные водители стараются до последнего его не менять, предпочитая ремонт автостекол.

 


Когда рационально заказать ремонт лобового стекла

Ремонт автостекол - это комплекс мер, направленных на восстановление их целостности и удаления визуального дефекта. Сделать такой ремонт удается не всегда, но там, где это возможно, профессионал дает гарантию, что в этом месте деформация остановлена и стеклу ничего не грозит, конечно же, не считая новых ударов.

Итак, в каком случае стоит делать ремонт автостекол:

  • Незначительные сколы с повреждением внешнего слоя триплекса;
  • Сколы с паутинками, если они не имеют большой длины;
  • Трещины длиной до 40 см, если они не доходят до края лобового стекла.

    • Многие автовладельцы игнорируют проблему и эксплуатируют авто с трещинами на стекле. Это большой риск, так как в зимний период в скол или трещину затекает вода, а при замерзании лед может разорвать стекло. Деформации имеют свойство увеличиваться, ведь машина постоянно в движении, подвергается вибрации, а лобовое стекло испытывает еще и давление воздушных потоков на скорости.

    Ремонт автостекол актуален при поездке за границу, ведь во многих странах наличие трещины автоматически ставит автомобиль в категорию аварийных. При продаже автомобиля отремонтированное стекло без видимых повреждений заметно повысит ставки и шансы реализации.

     


    Где делают качественный ремонт автостекол

    Ремонт автостекол - сложное и ответственное дело, которое хотя и не занимает много времени, должно проводиться опытным мастером, имеющим при себе все необходимые материалы и инструменты.

    Основная суть ремонта заключается в тщательной очистке трещины или скола от грязи и мелких осколков и заполнении пространства полимером с последующей сушкой и полировкой. Для этого применяется профессиональный инструмент: инжектор, ультрафиолетовая лампа, полировальная машинка с насадками, а также дорогостоящие материалы.

    Дилетантский подход чаще всего приводит к неудаче: дефекты все равно видны, деформация продолжается, а переделать уже невозможно.

    Поэтому рекомендуется отказаться от самостоятельных попыток и обратиться на студию детейлинга, но только туда, где есть практикующий и опытные специалисты по реставрации автостекол.

    Посмотреть примеры работ, как делают ремонт автостекол профессионалы, можно на сайте автостудии «Чисто & Конкретно», расположенной в центре Киева.
     

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