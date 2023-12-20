Почему автомобилисты выбирают ремонт автостекол вместо замены на новое

Повреждения лобового стекла - одна из самых наболевших проблем владельцев авто в Украине. Главным врагом стекол являются наши дороги: выбоины, некачественный асфальт, щебневая подсыпка вдоль обочин - никто не застрахован от попадания маленького камушка на большой скорости. Другая причина - зима и шипованная резина. В отличие от европейских стран, она у нас не запрещена, и вылетевшие шипы представляют большую угрозу тому, кто едет сзади.

Помимо всего прочего, падающие ветки, дети с мячом, град и прочие факторы также относятся к причинам повреждений не только лобового, а также боковых и заднего стекол.

Новое стекло, вместе с работами по демонтажу и установке, - дорогое удовольствие, а его свойства могут заметно уступать штатному. Вот почему опытные водители стараются до последнего его не менять, предпочитая ремонт автостекол.

Когда рационально заказать ремонт лобового стекла

Ремонт автостекол - это комплекс мер, направленных на восстановление их целостности и удаления визуального дефекта. Сделать такой ремонт удается не всегда, но там, где это возможно, профессионал дает гарантию, что в этом месте деформация остановлена и стеклу ничего не грозит, конечно же, не считая новых ударов.





Итак, в каком случае стоит делать ремонт автостекол:

Незначительные сколы с повреждением внешнего слоя триплекса;

Сколы с паутинками, если они не имеют большой длины;

Трещины длиной до 40 см, если они не доходят до края лобового стекла.

Многие автовладельцы игнорируют проблему и эксплуатируют авто с трещинами на стекле. Это большой риск, так как в зимний период в скол или трещину затекает вода, а при замерзании лед может разорвать стекло. Деформации имеют свойство увеличиваться, ведь машина постоянно в движении, подвергается вибрации, а лобовое стекло испытывает еще и давление воздушных потоков на скорости.

Ремонт автостекол актуален при поездке за границу, ведь во многих странах наличие трещины автоматически ставит автомобиль в категорию аварийных. При продаже автомобиля отремонтированное стекло без видимых повреждений заметно повысит ставки и шансы реализации.

Где делают качественный ремонт автостекол

Ремонт автостекол - сложное и ответственное дело, которое хотя и не занимает много времени, должно проводиться опытным мастером, имеющим при себе все необходимые материалы и инструменты.

Основная суть ремонта заключается в тщательной очистке трещины или скола от грязи и мелких осколков и заполнении пространства полимером с последующей сушкой и полировкой. Для этого применяется профессиональный инструмент: инжектор, ультрафиолетовая лампа, полировальная машинка с насадками, а также дорогостоящие материалы.

Дилетантский подход чаще всего приводит к неудаче: дефекты все равно видны, деформация продолжается, а переделать уже невозможно.

Поэтому рекомендуется отказаться от самостоятельных попыток и обратиться на студию детейлинга, но только туда, где есть практикующий и опытные специалисты по реставрации автостекол.