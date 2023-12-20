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АНАЛІТИКА

Здоровье девочки: как выбрать гинеколога и с какого возраста можно посещать специалиста

18:02 20.12.2023 |

Прес-релізи

Здоровье мочеполовой и репродуктивной системы женщины, а также возможные отклонения или заболевания в этой сфере часто берут свое начало еще с детского или подросткового возраста. Ведь проблемы могут начаться еще в период становления и развития вторичных половых признаков, начала менструального цикла и изменения гормонального фона. Поэтому несмотря на множество расходящихся мнений, многие специалисты все же рекомендуют посещать гинеколога не только после начала ведения половой жизни, а и в более раннем возрасте. 

О том, как выбрать специалиста и насколько регулярным должно быть его посещение, мы расскажем далее.

Кто такой детский гинеколог и когда стоит его посетить


Детский гинеколог - врач, которого не стоит бояться или стесняться. Напротив, с раннего возраста необходимо понимать важность посещения специалиста такого профиля. Ведь от этого может зависеть не только способность к деторождению, а и жизнь вцелом. Помните, что статистика онкологических заболеваний, а также ЗППП весьма неутешна. 


Посещения специалиста такого профиля необходимо проводить не реже одного раза в год, начиная с первых дней жизни ребенка. В этот период детский гинеколог сможет выявить врожденные нарушения или дефекты в строении внешних половых органов, а также определить характер воспалительных процессов (если таковые имеются), которые могут возникнуть вследствие беспрерывного ношения памперсов, редкой их смены и прочих факторов. Также в раннем возрасте у девочек часто диагностируют синехии, или сращение малых половых губ, что также может иметь весьма серьезные последствия для мочеполовой системы ребенка. 


В возрасте от 6 до 15 лет посещение гинеколога также должно иметь место. Специалист сможет оценить характер развития вторичных половых признаков и дать рекомендации, ответить на вопросы, касающиеся менструации, развития молочных желез, набора или потери веса, наличия выделений, начала половой жизни и контрацепции. 

Куда записаться на прием к детскому гинекологу 


Посещение детского гинеколога позволяет выявить проблемы на ранней стадии и вовремя предпринять все необходимые меры для лечения или профилактики. Своевременное обращение к специалисту также позволит родителям и ребенку получить всю необходимую информацию о тех или иных периодах взросления девочки. Поэтому очень важно найти квалифицированного специалиста, с которым юная пациентка и ее родители смогут установить доверительные отношения. 


Если вы ищете опытного специалиста для своей дочери, мы рекомендуем обратиться в медицинский центр KinderKlinik в Киеве. Прием детского гинеколога в клинике KinderKlinik проходит в дружественной обстановке, с использованием передовых технологий и методик диагностики. Записаться на прием к детскому гинекологу в KinderKlinik можно на сайте, выбрав удобный адрес и время для посещения.
 

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