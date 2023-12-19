Преимущества, которые несет в себе дебетовая карта

Обычно, открывая карту в новом банке, финансовое учреждение сразу предлагает новому клиенту две карты - кредитную и дебетную.

Давайте разберемся, зачем нужна карта без кредитного лимита и что она дает клиенту. А сделаем это на примере карт Райффайзен Банка.

Зачем нужна дебетовая карта, если есть кредитка

Дебетовая и кредитная карты обладают разными функциями и преимуществами.

Главное преимущество кредитки - наличие кредитного лимита. То есть вы при необходимости можете потратить деньги банка и спустя некоторое время их вернуть.

Дебетовая карта, в свою очередь, позволяет вам тратить только те деньги, которые вы уже имеете на своем счету. Это идеально для повседневных расходов и помогает избегать долгов.

Еще одно отличие - метод пополнения карт. На кредитную карту вы можете положить деньги сами в терминале или кассе, сделать перевод с дебетовой карты, либо вам может ее пополнить другой человек. Дебетная карта же может служить как зарплатная карта, как социальная карта, как пенсионная карта, как студенческая карта. То есть на нее вы сможете получать различные выплаты. Пополнять в терминале или получать перевод от себя или третьих лиц тоже можно.

Отдельные карты для разных задач

В Райф-банке есть несколько разновидностей дебетных карт. Помимо стандартной, вы можете получить:

Голд карту. Она нужна, если вы предпочитаете регулярно обновлять гардероб, тратите крупные суммы на бытовую технику или любите посиделки в кафе. Кэшбек на золотой Райф-карте станет настоящей находкой.

Карту АТБ. Пригодится, если покупка продуктов питания стала основной статьей расходов. Покупая продукты в АТБ, карта принесет вам существенную экономию. В сети супермаркетов вы будете покупать сотни товаров со скидкой в 5%.

Карту Фишка. Если у вас есть автомобиль, осуществляется заправку машины картой Fishka. С ее помощью можно получить фишбек за каждый купленный литр топлива, и при регулярной заправке на АЗС ОККО вы точно заметите выгоду от оформления этой карты.

Если вас заинтересовало одно из этих предложений, заказать карту онлайн вы можете не выходя из дома. При этом носить с собой пластик не обязательно - карты можно использовать как виртуальный счет, добавив их в свой кошелек на смартфоне.

Особенности валютной карты

Если вы интересуетесь тем, что такое валютная карта, то она вам точно будет полезна. Это еще один вид дебетовой карты, который позволяет открыть счет в долларах или евро. Она пригодится, если:

вы регулярно получаете переводы из-за границы;

активно покупаете на зарубежных онлайн-площадках;

сотрудничаете с партнерами, клиентами или работодателями за пределами Украины;

регулярно путешествуете или часто бываете в заграничных командировках;

хотите хранить деньги в валюте в банке.

Все дебетовые карты Райффайзен Банка надежно защищены, поэтому вы можете использовать их без всяких опасений. Удачного пользования!