5 головних навичок крипто трейдера

Успіх у будь-якій справі - це результат знань, досвіду, наполегливості та дисципліни. У торгівлі криптовалютами до складових успіху додається постійний моніторинг криптогалузі та планування. Топові трейдери розробили успішні стратегії, які перевірили на практиці. Розуміння структури ринку криптовалют, чіткий план дій та врахування можливих ризиків - це притаманно саме досвідченому трейдеру.

Трейдерам-початківцям потрібно ставитися до торгівлі відповідально. Найбільша онлайн-біржа Binance розміщує навчальні програми для новачків та дає поради: як купувати та продавати різні криптовалюти - тезер, ефір, біткоін та інші. Першим кроком має стати розробка стратегічного плану. Рішення бажано приймати без емоцій та для початку використовувати копітрейдінг. Поступово треба навчитися аналізувати ринок, займатися диверсифікацією та використовувати стоп-лімітні ордери.

Шлях від початківця до успішного трейдера

Головне почати, досліджувати нове й поступово, крок за кроком іти до мети. Від новачка - до досвідченого трейдера - цілком реальний шлях для кожної цілеспрямованої людини. Знадобиться терпіння, здатність до самоорганізації, вміння комунікувати з іншими спеціалістами. Здобування знань та досвіду на практиці на найбільшій онлайн-біржі Binance потребуватиме багато часу та ресурсу.

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Торгівля криптовалютою містить у собі трохи більше, ніж принцип «купи-продай». Є 5 базових правил трейдингу, виконуючи які можна значно збільшити шанси на прибуткову торгівлю. Давайте їх розглянемо нижче.

Складання торгового плану

План - це алгоритм дій з входу/виходу з угоди, та щодо керування капіталом. Основою плану стає спостереження за ринком, його тестування та інші аналітичні навички. Така інформація дозволяє скласти чітку картину ринку на цей момент. Прибутковий план потребує таких дій:

фокусування на інформації про конкретні активи;

прогнозування та контролю ризиків;

спиратися на технічний та фундаментальний аналіз ринку;

послідовності.

Складання та послідовне виконання плану дозволить робити грамотні інвестиції, точно прогнозувати та обирати найперспективніші угоди. Допоможуть навички праці з графіками ти індикаторами, розпізнавання трендів та моментів їхньої зміни.

Слідування за трендами

Відчуття ринку, коли не варто йти проти трендів, допоможе торгувати з прибутком. Угода в довгу позицію має відкриватися на ринку, що зростає. У момент падіння, вигідні Short позиції та вчасне фіксування прибутку. Аналіз активів та відстеження напрямку тренду - обов'язкові кроки перед початком торгівлі.

Керування капіталом

Ця навичка означає вирахування той частки капіталу, якою можна ризикнути. У стандартній практиці ліміти ризиків можливих збитків мають складати до 6 % від загального торговельного рахунку. Коли ви досягаєте цієї цифри - варто зупинитися.

Відключення емоцій

Такі емоції й почуття, як: жадібність, неконтрольований азарт, одержимість і прагнення наживи, бажання взяти реванш можуть сильно нашкодити. У торгівлі не повинно бути спонтанних рішень та дій. Важливо повернутися до плану дій та послідовно й холоднокровно його виконувати.

Послідовність дій

Відсутність плану, емоційність, дії навмання - це кроки до провалу. Серйозні фінансові справи мають в основі знання, розсудливість та складання кроків на шляху. Трейдінг потребує постійної роботи. Не вийде обрати одну стратегію і діяти згідно з нею. Моніторинг ринку, відстеження результатів, контроль ризиків, підбір правильних фінансових інструментів - цей комплекс дій допоможе стати успішним трейдером, зробивши біржову торгівлю стабільним джерелом прибутку.