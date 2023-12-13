Віджет зворотного дзвінка: Як збільшити конверсію та підвищити лояльність клієнтів

Швидка відповідь на звернення клієнтів ― простий спосіб не втратити покупця чи замовника, приємно здивувати та навіть завоювати довіру. Щоб забезпечити миттєвий зворотний зв’язок, не обов’язково цілодобово відслідковувати всі звернення. Достатньо підключити на сайт віджет callback Україна. Він автоматизує зворотні дзвінки за запитом користувачів та збільшить конверсію вашого майданчика.

Віджет зворотного дзвінку: поняття та основні функції

Віджет зворотного дзвінку – це інтерактивний елемент на вебсайті. При натисканні на іконку віджета чи після перебування на сторінці протягом визначеного часу, розкривається форма, що пропонує користувачу замовити розмову з менеджером компанії.

Клієнти можуть попросити про дзвінок прямо зараз або вказати зручний для спілкування час.

Callback також сприяє зростанню лояльності та довіри клієнтів. Адже вони отримують нагоду безкоштовно зв’язатися з бізнесом, отримати консультацію та відповіді на питання в зручний для себе час.

Переваги використання віджета зворотного дзвінку

Впровадження віджетa callback має безліч переваг.

Зручність. Автоматизовані зворотні дзвінки спрощують роботу менеджерів компанії. Не потрібно відслідковувати запити. Віртуальна телефонія зв’яже менеджера та клієнта автоматично. Збільшення конверсії на вебсайті. Callback також допомагає збільшити конверсію сайту. Адже замовити дзвінок значно простіше, ніж шукати та набирати номер телефону. Таким чином віджет сприяє залученню до спілкування навіть тих користувачів, які за інших обставин закривають сайт, не вступаючи в комунікацію. Покращення взаємодії з клієнтами. Завдяки зворотним дзвінкам зростає рівень задоволення та лояльності клієнтів.

Функціональність та застосування віджета зворотного дзвінку

Сучасні сервіси callback пропонують не лише автоматизовані зворотні дзвінки, але і додаткові корисні можливості:

налаштування зовнішнього вигляду віджета: можна вибрати серед безлічі кольорів та стилів, щоб callback сприймався як органічна частина сайту;

визначення розкладу відображення віджета на сайті;

відстеження, з якого рекламного джерела походять користувачі, що замовили розмову ― це допомагає аналізувати ефективність реклами для притягнення на сайт зацікавлених користувачів;

гнучке налаштування переадресації дзвінків на певні номери та напрямки.

Що ширша функціональність сервісу, який ви оберете, то кращими будуть результати впровадження інструменту.

Використання віджета зворотного дзвінку

Caallback приносить найбільші результати в бізнесі, для якого важливо спілкуватися з клієнтами та надавати швидкий зворотний зв’язок. Це медицина, роздрібний продаж, побутові послуги, туризм та розваги, а також бізнес зі сфери B2B.

Висновки

Застосування віджета зворотного дзвінка дозволяє покращити сервіс та збільшити лояльність клієнтів. А також досягти конкурентної переваги ― завдяки зростанню конверсії сайту, швидкості опрацювання звернень, формуванні позитивного іміджу компанії.

Щоб впровадження віджета callback було ефективним, варто обрати надійного постачальника послуги з розширеною функціональністю. Важливо, щоб техпідтримка допомогла достосувати віджет до потреб вашого бізнесу, а також надавала необхідний супровід в процесі використання.