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У Києві пройшов VIIІ Міжнародний Форум виноробів та сомельє
17:45 30.11.2023 |
19 листопада 2023 року у м. Києві, у готелі «InterContinental Kyiv» (вул. Велика Житомирська, 2А), був проведений VIIІ Міжнародний Форум виноробів та сомельє, у рамках якого відбулись:
- Ювілейний XX Всеукраїнський Конкурс сомельє «Майстер- сомельє - 2022-2023»,
- VII Всеукраїнський Конкурс кавістів «Кращий кавіст України - 2022-2023»,
- «Круглий стіл» виноробів та сомельє в рамках проведення «Вечері виноробів»,
- Відкриті дегустації та презентації вин, міцних напоїв, сирів та інших продуктів для всіх гостей заходів.
Організатори професійних заходів:
- Всеукраїнська асоціація виноробів і сомельє,
- Асоціація кавістів України,
- Перша в Україні Школа сомельє «Майстер-Клас».
Генеральний Партнер - ТМ «Vinos dela Luz»
Партнери: ТМ «Big Wines», «SV plus», «Poli1898», «Delamain», «AELRED», «Eyguebelle», «ACHA», «Purity», «Zinka», «Voda.ua», «Сигарний Дім «Фортуна», Академія праці, соціальних відносин і туризму, готель «InterContinental Kyiv».
Гостями зазначених заходів стали посли декількох країн світу, народні депутати, Голова профспілок України, керівники компаній-імпортерів алкогольних напоїв, керівники ресторанного сегменту, сомельє, винороби, керівники винних компаній та винних бутиків, представники бізнес-структур, ЗМІ та ТБ, поціновувачі та любителі вин.
Форум відкрився хвилиною мовчання на честь загиблих професіоналів винної галузі, які раніше приймали участь у Форумі як учасники та члени журі.
Далі в живому виконанні прозвучав гімн України від молодої співачки Северини.
Професійне журі очолив Доктор Рікардо Ф. Нуньєс- власник міжнародного Винного холдінгу «VINOS DELA LUZ». Вже четвертий рік Доктор Нуньєс очолює журі та Форум виноробів і сомельє України.
Члени професійного журі:
- Наталія Благополучна - Президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє, керівник Першої в Україні Школи сомельє «Майстер-клас»
- Олександр Шарай- сомельє, комерційний директор компанії «СВ+»
- Єгор Білов - сомельє готелю «InterContinental Kyiv», переможець «Всеукраїнського конкурсу сомельє-2018»
- Олег Кравченко - співвласник «Winbar», «Кращий сомельє України - 2011»
- Ольга Гірман - сомельє, переможець «Всеукраїнського конкурсу сомельє -2021»
- Дмитро Гурінчик - національний менеджер «Сигарний Дім «Фортуна»
- Ірина Ковальова - директор Національного Інституту виноградарства та виноробства ім. Таїрова.
В Фіналі Конкурсів учасники змагались в різних турах:: «Презентація та декантація вина», «Еногастрономія» (реальна подача блюд від шеф-кухаря ресторану Руслана Морозюка), «Сир та вино», «Сліпа дегустація», «Міксологія», «Сигарний Тур» та ін.
При цьому учасники спілкувалися в деяких турах виключно англійською мовою.
Після закінчення Конкурсів та підсумкової роботи професійного журі, місця визначились наступним чином:
«XX Ювілейний Конкурс сомельє 2022-2023»:
1 місце - Святослав Климчук (м. Київ, ресторан «Bigoli»)
2 місце - Ігор Постоянкін (м. Київ, ресторан «Catch»)
3 місце - Наталія Соколовська (м. Київ, компанія «ДДС»)
«VII Всеукраїнський Конкурс кавістів 2022-2023»:
1 місце - Василь Чучман (м. Івано-Франківськ, винний бутік «Winetime»)
2 місце - Євген Бойко (м. Київ, винний бутік «Winetime»)
3 місце - Євген Бродюк (м. Київ, винний бутік «Winetime»)
Всі фіналісти отримали Дипломи та подарунки від Партнерів, а Переможці - іменні кубки.
Голова журі Доктор Рікардо Ф. Нуньєс привітав Організаторів та Фіналістів, подякував Збройним силам України та побажав провести наступний Форум виноробів і сомельє в мирній Україні.
Генеральний інформаційний Партнер - Інформаційне агентство «Інтерфакс Україна».
Медіа-Партнери - «Клуб експертів», «OPEN for BUSINESS», журнал «Київ дипломатичний»
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