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Ощадбанк видаватиме аграріям кредити на розмінування полів
13:43 28.11.2023 |
Завдяки новому продукту Ощадбанку «Посівна без мін» агровиробники на деокупованих територіях та навіть у зоні, наближеній до бойових дій, можуть отримати до 150 млн грн позики на оплату послуг сертифікованих операторів протимінної діяльності для розмінування земель сільськогосподарського призначення.
Ставка за кредитом становить до 3% річних у гривні на строк до 3 років із пільговим періодом до 12 місяців, коли можна не сплачувати суму основного боргу. Можливе фінансування без застави, проте порука власника є обов'язковою.
«Розмінування території вартує дуже дорого, проте це життєво необхідно для аграріїв, адже на замінованому полі нічого не посієш. Тож важливо якнайшвидше повернути землю на деокупованих землях до використання сільськогосподарськими підприємствами. Саме задля цього ми розробили новий кредитний продукт для українських аграріїв і готові підтримати посівну кампанію на вигідних для них умовах», - зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям мікро-, малого та середнього бізнесу.
Особливістю продукту є можливість поєднання з державними програмами, за якими Ощад активно фінансує агроклієнтів. Йдеться про «Доступні кредити 5-7-9%» та програму портфельних гарантій, яка суттєво лібералізує вимоги до застави.
Для забезпечення потреб аграріїв, у тому числі посівної кампанії, станом на середину листопада Ощадбанк надав загалом понад 4 тисячі кредитів на загальну суму 10 млрд грн. Підтримка аграрного бізнесу як частина забезпечення продовольчої безпеки країни належить до стратегічних напрямів роботи Ощаду під час повномасштабної війни.
Більше про кредитні програми Ощадбанку для агробізнесу - на офіційному сайті, у відділеннях або в контакт-центрі для бізнес-клієнтів за тел.: 0 800 219 800.
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