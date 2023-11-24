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ПриватБанк запустив сервіс керування страховками через Приват24
09:19 24.11.2023 |
ПриватБанк розширює можливості сервісу страхування - відтепер клієнти, які придбали страхові поліси за допомогою банку, зможуть керувати полісами напряму через мобільний додаток чи веб версію Приват24.
Новий функціонал робить швидкою та зручною комунікацію зі страховою компанією - прямо у Приват24 можна онлайн заявити про страховий випадок, надати необхідні документи та отримати компенсацію від страхової компанії. Також в Приват24 буде оновлюватися інформація про кожний крок розгляду заяви страховою компанію.
На сьогодні онлайн врегулювання у Приват24 доступне за основними видами страхування майна, здоровʼя, а також страхування кредитного ліміту, комунальних платежів та страхування від шахрайства.
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