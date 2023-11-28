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АНАЛІТИКА

Почему возникают пожары в доме и как защититься от них

16:41 27.11.2023 |

Прес-релізи

Пожары с повреждением или уничтожением имущества - нередкое явление в бытовых условиях. Чаще всего причиной их возникновения становится несоблюдение правил пожарной безопасности и отсутствие эффективной системы пожаротушения. Уберечься от опасности поможет профессиональная система пожаротушения от компании Охранный Холдинг. Она обеспечивает безопасность жителей дома и сохранность имущества.


Частые причины возгорания в доме

По статистике, среди наиболее частых причин возникновения пожаров в жилых помещениях можно выделить следующие:


  • неосторожное обращение с огнем детьми и взрослыми;
  • неисправные электроприборы;
  • нарушение правил эксплуатации обогревателя;
  • умышленные поджоги;
  • неправильное хранения легковоспламеняющихся и опасных веществ;
  • природные катаклизмы.

    • Вне зависимости от причины возгорания, пожар всегда опасен для жизни и здоровья. Поэтому крайне важно соблюдать правила безопасности поведения с огнем и  регулярно проводить профилактические беседы с детьми. Кроме того, можно установить эффективную систему тушения, которая локализует огонь в месте возгорания и не допустит его распространения.


    Правила пожарной безопасности в домашних условиях

    В первую очередь, важно аккуратно вести себя с огнем, особенно, со свечами, каминами и печами. Никогда не храните легковоспламеняющиеся вещества возле отопительных приборов. И помните, что взрывоопасные вещества, особенно летучие, допустимо хранить исключительно в нежилых помещениях в специальной таре.


    Важно использовать только полностью исправные электроприборы. Не оставляйте без присмотра включенный утюг или электрочайник. Выключайте электрические обогреватели перед выходом из дома и не используйте их в ночное время.


    В случае возникновения пожара в доме, если подручными методами погасить его не выходит, стоит вызвать пожарную службу. При сильном задымлении, риске взрыва, быстро распространяющимся огне важно в первую очередь эвакуировать пожилых людей и детей и только потом пытаться погасить самостоятельно огонь или локализовать его до приезда пожарной команды.


    Чтобы обеспечить пожарную безопасность даже тогда, когда в доме нет никого из взрослых, установите профессиональную пожарную сигнализацию и систему тушения. Также рекомендуется всегда иметь под рукой бытовой огнетушитель.
     

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