Почему возникают пожары в доме и как защититься от них

Пожары с повреждением или уничтожением имущества - нередкое явление в бытовых условиях. Чаще всего причиной их возникновения становится несоблюдение правил пожарной безопасности и отсутствие эффективной системы пожаротушения. Уберечься от опасности поможет профессиональная система пожаротушения от компании Охранный Холдинг. Она обеспечивает безопасность жителей дома и сохранность имущества.

Частые причины возгорания в доме

По статистике, среди наиболее частых причин возникновения пожаров в жилых помещениях можно выделить следующие:

неосторожное обращение с огнем детьми и взрослыми;

неисправные электроприборы;

нарушение правил эксплуатации обогревателя;

умышленные поджоги;

неправильное хранения легковоспламеняющихся и опасных веществ;

природные катаклизмы.

Вне зависимости от причины возгорания, пожар всегда опасен для жизни и здоровья. Поэтому крайне важно соблюдать правила безопасности поведения с огнем и регулярно проводить профилактические беседы с детьми. Кроме того, можно установить эффективную систему тушения, которая локализует огонь в месте возгорания и не допустит его распространения.

Правила пожарной безопасности в домашних условиях

В первую очередь, важно аккуратно вести себя с огнем, особенно, со свечами, каминами и печами. Никогда не храните легковоспламеняющиеся вещества возле отопительных приборов. И помните, что взрывоопасные вещества, особенно летучие, допустимо хранить исключительно в нежилых помещениях в специальной таре.

Важно использовать только полностью исправные электроприборы. Не оставляйте без присмотра включенный утюг или электрочайник. Выключайте электрические обогреватели перед выходом из дома и не используйте их в ночное время.

В случае возникновения пожара в доме, если подручными методами погасить его не выходит, стоит вызвать пожарную службу. При сильном задымлении, риске взрыва, быстро распространяющимся огне важно в первую очередь эвакуировать пожилых людей и детей и только потом пытаться погасить самостоятельно огонь или локализовать его до приезда пожарной команды.

Чтобы обеспечить пожарную безопасность даже тогда, когда в доме нет никого из взрослых, установите профессиональную пожарную сигнализацию и систему тушения. Также рекомендуется всегда иметь под рукой бытовой огнетушитель.