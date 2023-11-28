Почему возникают пожары в доме и как защититься от них

Пожары с повреждением или уничтожением имущества - нередкое явление в бытовых условиях. Чаще всего причиной их возникновения становится несоблюдение правил пожарной безопасности и отсутствие эффективной системы пожаротушения. Уберечься от опасности поможет профессиональная система пожаротушения от компании Охранный Холдинг. Она обеспечивает безопасность жителей дома и сохранность имущества.
Частые причины возгорания в доме
По статистике, среди наиболее частых причин возникновения пожаров в жилых помещениях можно выделить следующие:
неосторожное обращение с огнем детьми и взрослыми;
неисправные электроприборы;
нарушение правил эксплуатации обогревателя;
умышленные поджоги;
неправильное хранения легковоспламеняющихся и опасных веществ;
природные катаклизмы.
Вне зависимости от причины возгорания, пожар всегда опасен для жизни и здоровья. Поэтому крайне важно соблюдать правила безопасности поведения с огнем и регулярно проводить профилактические беседы с детьми. Кроме того, можно установить эффективную систему тушения, которая локализует огонь в месте возгорания и не допустит его распространения.
Правила пожарной безопасности в домашних условиях
В первую очередь, важно аккуратно вести себя с огнем, особенно, со свечами, каминами и печами. Никогда не храните легковоспламеняющиеся вещества возле отопительных приборов. И помните, что взрывоопасные вещества, особенно летучие, допустимо хранить исключительно в нежилых помещениях в специальной таре.
Важно использовать только полностью исправные электроприборы. Не оставляйте без присмотра включенный утюг или электрочайник. Выключайте электрические обогреватели перед выходом из дома и не используйте их в ночное время.
В случае возникновения пожара в доме, если подручными методами погасить его не выходит, стоит вызвать пожарную службу. При сильном задымлении, риске взрыва, быстро распространяющимся огне важно в первую очередь эвакуировать пожилых людей и детей и только потом пытаться погасить самостоятельно огонь или локализовать его до приезда пожарной команды.
Чтобы обеспечить пожарную безопасность даже тогда, когда в доме нет никого из взрослых, установите профессиональную пожарную сигнализацию и систему тушения. Также рекомендуется всегда иметь под рукой бытовой огнетушитель.