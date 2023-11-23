Потрібно вирвати зуб мудрості. Від чого залежить ціна?

Видалення зуба - не надто приємна перспектива, і, крім нервового очікування операції, може лякати її вартість. Це той випадок, коли ознайомлення з прайсом клініки недостатньо, і лише хірург-стоматолог зможе оцінити складність майбутнього видалення.

Зуби мудрості потребують видалення частіше за решту зубних одиниць. Вартість операції може змінюватися від клініки до клініки, проте залежить вона не тільки від рівня фахівців, репутації та оснащення стоматології. І якщо вам необхідно вирвати зуб мудрості, ціна в першу чергу визначатиметься рівнем складності екстракції. Їх є три.

Просте видалення «вісімки»

Якщо зуб розташований типово, коренева система в порядку й запалення немає, видалення зуба мудрості називається простим. Така операція вимагає мінімуму інструментів і займає максимум 20-30 хвилин.

Чого очікувати від екстракції:

Розмова з хірургом-стоматологом, який визначить, чи немає протипоказань до видалення. Рентгенографія для оцінки стану зуба та розташування коренів. Укол місцевої анестезії. Препарат підбирається з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта, щоб не викликати алергічну реакцію. Десна відшаровується, хірург розгойдує зуб щипцями. Зуб витягується. У лунку закладається ватний тампон.

Таке втручання не потребує тривалої підготовки та визначення особливого підходу до операції. Тому його провести найпростіше, і вартість виявиться мінімальною.

Складне видалення «вісімки»

Іноді треті моляри розташовані так, що їх неможливо витягти щипцями. Наприклад, залишився лише корінь зуба, зуб зруйнований чи остаточно не прорізався. Також важливо продумати хід операції, якщо біля зуба є кіста.

Як відбувається операція:

Укол анестезії. Розсічення ясен. Висвердлювання отвору для вилучення зуба. Екстракція. Закладка ватного тампона.

У цьому випадку на операцію може знадобитися до 1 години часу, і вартість її зростає, якщо необхідно проводити більшу кількість маніпуляцій.

В этом случае на операцию может потребоваться до 1 часа времени, и стоимость ее растет, если необходимо проводить большее число манипуляций.

Атипове видалення зуба мудрості

Такий тип видалення стосується ретинованих (не прорізаних) та дистопованих (неправильно розташованих) зубів. Тут важливу роль грає вивчення рентгенографії чи КТ, щоб ретельно продумати кожен етап втручання.

Як воно проходить:

Анестезія. Розсічення ясен або відшаровування слизово-кістяного клаптя. Висвердлювання отвору в кістки. Розсвердлювання самого зуба на 2-4 фрагменти. Почергова екстракція фрагментів. Накладення швів. Встановлення ватного тампону.

Така операція може тривати до 2 годин, потребує уваги від хірурга та терпіння від пацієнта, хоча є абсолютно безболісною. Період відновлення після такого втручання також триває довше. А вартість екстракції виявиться вищою через витрачений час та застосування більшої кількості інструментів. Звісно, хірург-стоматолог задіює на операції весь свій досвід та професіоналізм.