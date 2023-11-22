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Нужно вырвать зуб мудрости. От чего зависит цена?
15:36 22.11.2023 |
Зубы мудрости нуждаются в удалении чаще остальных зубных единиц. Стоимость операции может варьироваться от клиники к клинике, однако зависит она не только от уровня специалистов, репутации и оснащения стоматологии. И если вам необходимо вырвать зуб мудрости, цена в первую очередь будет определяться уровнем сложности экстракции. Их существует три.
Простое удаление «восьмерки»
Если зуб расположен типично, корневая система в порядке и нет воспаления, удаление зуба мудрости называется простым. Такая операция требует минимума инструментов, и занимает максимум 20-30 минут.
Чего ожидать от экстракции:
- Беседа с хирургом-стоматологом, который определит, нет ли противопоказаний для удаления.
- Рентгенография для оценки состояния зуба и расположения корней.
- Укол местной анестезии. Препарат подбирается с учетом индивидуальных особенностей пациента, чтобы не вызвать аллергическую реакцию.
- Десна отслаивается, хирург раскачивает зуб щипцами.
- Зуб извлекается.
- В лунку закладывается ватный тампон.
Такое вмешательство не требует длительной подготовки и определения особого подхода к операции. Потому его провести проще всего, и стоимость окажется минимальной.
Сложное удаление «восьмерки»
Иногда третьи моляры расположены так, что их невозможно извлечь щипцами. Например, остался только корень зуба, зуб разрушен или до конца не прорезался. Также важно продумать ход операции, если около зуба есть киста.
Как проходит операция:
- Укол анестезии.
- Рассечение десны.
- Высверливание отверстия для извлечения зуба.
- Экстракция.
- Закладка ватного тампона.
В этом случае на операцию может потребоваться до 1 часа времени, и стоимость ее растет, если необходимо проводить большее число манипуляций.
Атипичное удаление зуба мудрости
Такой тип удаления касается ретинированных (не прорезавшихся) и дистопированных (неправильно расположенных) зубов. Здесь важную роль играет изучение рентгенографии или КТ, чтобы тщательно продумать каждый этап вмешательства.
Как оно проходит:
- Анестезия.
- Рассечение десны или отслаивание слизисто-надкостничного лоскута.
- Высверливание отверстия в кости.
- Рассверливание самого зуба на 2-4 фрагмента.
- Поочередная экстракция фрагментов.
- Наложение швов.
- Установка ватного тампона.
Такая операция может занимать до 2 часов, требует внимания от хирурга и терпения от пациента, хотя является совершенно безболезненной. Период восстановления после такого вмешательства также длится дольше. А стоимость экстракции окажется выше из-за затраченного времени и применения большего количества инструментов. Естественно, хирург-стоматолог задействует на операции весь свой опыт и профессионализм.
Именно такой доктор встретит вас в стоматологической клинике Осадчего. Зубы мудрости приносят немало дискомфорта, так не пора ли решиться на консультацию и узнать, что с ними необязательно мучиться дальше?
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